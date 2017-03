Zero Branco, studenti in visita sul territorio con il Consorzio di bonifica

ZERO BRANCO Giovani studenti alla scoperta del territorio, in particolare degli aspetti ambientali, idraulici e agricoli della risorsa acqua. Si è svolta nei giorni scorsi la visita della classe prima B della scuola secondaria di primo grado “Europa” di Zero Branco all’impianto di fitodepurazione dello scolo Gallesello (a nord di Rio San Martino) e all’impianto idroelettrico di Sant’Alberto sul fiume Zero. Gli studenti sono stati condotti dal tecnico del consorzio di bonifica “Acque Risorgive”, Carlo Casoni, a realizzare un reportage verificando sul campo quanto spiegato in precedenza nelle lezioni tenute in classe. L’iniziativa rientra nel progetto didattico di Anbi Veneto, dal titolo “Acqua, ambiente e territorio, alla scoperta del meraviglioso mondo dell’acqua” che coinvolge 10 istituti comprensivi della regione, tra cui appunto anche l’istituto di Zero Branco. “Grazie a queste iniziative – afferma il presidente Cazzaro – accompagniamo i nostri ragazzi a conoscere in modo più approfondito l’ambiente in cui vivono, gettando le basi di una futura e matura consapevolezza sulla quale costruire un modello di sviluppo ecosostenibile, a partire da un uso diverso della risorsa acqua”.