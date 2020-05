I pro e contro dello shopping online

Ci sono tonnellate di siti di shopping online dove puoi comprare di tutto, dai biglietti aerei e dalle TV a schermo piatto, a cibo, vestiti, mobili, forniture per ufficio, film e molto altro. Mentre lo shopping online è comodo e divertente, ci sono degli svantaggi da dover segnalare. Conoscere gli svantaggi dello shopping online, per realizzare i vantaggi è importante per avere un quadro onesto e coretto della tua scelta di acquisto.

I pro dello shopping online

I vantaggi dello shopping online sono diversi:

Convenienza nel tempo

Rispetto a un negozio di mattoni e malta con orari fissi, i negozi online sono disponibili a qualsiasi ora, giorno o notte. Ciò è particolarmente utile per i genitori con bambini piccoli, chiunque lavori durante il giorno e durante i periodi di maltempo.

App per lo shopping

Fare acquisti da un app, è un lusso conveniente. Che tu sia diretto a casa o in grado di visitare un negozio, lo shopping dal telefono è un'esperienza straordinariamente unica.

Confronti di prezzi

Quando visiti un negozio, molto probabilmente ti accontenti del prezzo che il venditore ha posto su un particolare articolo. Con lo shopping online, puoi confrontare i prezzi di centinaia di diversi fornitori. Le app di confronto dei negozi di alimentari sono un valido esempio a supporto.

Sconti e notifiche

I negozi online vogliono tenerti come cliente, ‘fidelizzarti’ e quindi possono offrire sconti, premi e cashback notevoli, se ti iscrivi alle loro newsletter. Questo può tenerti aggiornato su tutte le migliori vendite in arrivo. I codici coupon - come quelli che puoi ottenere dai siti di codici coupon - sono estremamente popolari quando acquisti online.

Scelta infinitna

Lo spazio sugli scaffali in un negozio fisico è limitato, il che significa che la varietà di prodotti è limitata. Questo non avviene con i negozi online, in cui le scelte sono abbondanti. Se non vedi ciò che desideri in un negozio online, hai il potere di passare al successivo. Come consumatore, hai il potere di farlo.

Nessuna limitazione delle dimensioni

Un altro vantaggio dello shopping online, è quando il prodotto che desideri acquistare è troppo grande per essere trasportato nel tuo veicolo. L'acquisto di una barca da un sito di aste o l'ordinazione di una piccola casa online, sono solo due esempi pratici, sul problema del trasporto prodotto, che in questo modo, sarà evaso del tutto.

Problemi di parcheggio? Con gli acquisti on line te ne dimentichi

Trovare un parcheggio, può essere un grande motivo per cui non ti fermi in un negozio, nonché di stress insopportabile. Soprattutto durante le vacanze, il grande vantaggio di non perdere l’intero giorno alla ricerca di un posto per la tua macchina, ne trarrà vantaggio il tuo benessere magari trascorrendo qualche ora in più in spiaggia.

Accesso alle recensioni

È facile accedere alle recensioni dei consumatori per quasi tutti i prodotti a cui puoi pensare online, il che rende gli acquisti informati. Se non sei sicuro di voler acquistare qualcosa, fai una piccola ricerca controllando le recensioni dei clienti.

Non sarai più inseguito da commessi pressanti

Se non vuoi sperimentare approcci imbarazzanti da venditori entusiasti, non devi tollerarlo online.

Scelta molteplice di pagamento

Un altro vantaggio dello shopping online, è che puoi pagare le cose in modo diverso da quello che potresti avere in un negozio fisico.

I contro dello shopping online

Ecco alcuni svantaggi dello shopping su Internet, che potrebbero dissuaderti dal fare il tuo prossimo acquisto online:

Non puoi provare le cose

Quando acquisti abiti online, non riesci a sentire il materiale, non vedere come si adatta, come veste il tuo corpo. Se non conosci le tue misure e non conosci il marchio di abbigliamento offerto, questa potrebbe farti incorrere in una brutta esperienza. La maggior parte dei negozi online, semplifica la restituzione degli articoli per questo motivo. I siti Web di abbigliamento, di solito pubblicano misurazioni dettagliate e comparate oltre a informazioni sul tessuto per ridurre al minimo i resi.

Non puoi sempre trovare confronto umano con qualcuno

Se hai una domanda su cosa stai per ordinare o cosa hai appena ordinato ma vuoi restituire, potresti dover aspettare un giorno intero o più, per ottenere una risposta. Questo aspetto sta migliorando nel tempo, molti siti infatti, hanno aggiunto un servizio chat istantaneo che risponde prontamente alle diverse preoccupazioni avanzate dal potenziale cliente.

L’attesa

Hai bisogno di qualcosa entro e non oltre questo pomeriggio? Non molti siti di shopping online hanno la consegna nello stesso giorno e nessuno di essi offre il vantaggio sul posto e da portare a casa di un negozio fisico. Alcuni siti di shopping online impiegano settimane per consegnare il tuo ordine (anche se sono in minoranza).

Spese di spedizione

A seconda di ciò che acquisti, potresti spendere lo stesso importo solo per le spese di spedizione e talvolta anche di più. Lo shopping in negozio, non ha bisogno di addebitare costi extra per la spedizione. In effetti questo, per piccoli acquisti può essere un deterrente.

Privacy e sicurezza

La privacy e la sicurezza, sono preoccupazioni legittime per qualsiasi acquirente online. Le tue informazioni di pagamento, potrebbero essere rubate dal sito o qualcuno che ci lavora potrebbe copiare i tuoi dati bancari e utilizzarli in seguito per i propri benefici. È anche difficile riconoscere immediatamente se un negozio online è reale o è semplicemente lì per truffarti. Vi sono precauzioni che puoi adottare quando acquisti online, per rendere l'esperienza più sicura. Prestare attenzione al fatto che il sito utilizzi o meno Https è un esempio, così come imparare a identificare le truffe via mail.