Assistenza domiciliare anziani a Treviso

Nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane, ai disabili e in generale ai cittadini che vivano in condizioni di disagio, il Comune di Treviso offre diversi servizi: la fornitura dei pasti, il servizio di lavanderia domiciliare e le cure sanitarie domiciliari.

FORNITURA PASTI DOMICILIARE

Il servizio consiste nella consegna di pasti giornalieri nell'abitazione dell'interessato. Si tratta di uno o più pasti, che vengono consegnati anche nei giorni festivi, secondo il calendario stabilito dalla Commissione Assistenza.

La fornitura dei pasti è affidata ad una ditta appaltatrice, supervisionata da un consulente dietista che, oltre a verificare periodicamente la qualità del servizio, può elaborare delle diete per gli utenti con specifiche patologie certificate.



SERVIZIO LAVANDERIA DOMICILIARE

Anche questo servizio è gestito da una ditta appaltatrice ed operante su tutto il territorio comunale e consiste nella raccolta, da parte di un operatore, della biancheria sporca presso il domicilio dell'utente. La biancheria dopo essere stata lavata e stirata viene riconsegnata al proprietario.

CURE SANITARIE DOMICILIARI

Il Distretto Socio Sanitario n. 1 dell’Ulss 9 offre prestazioni domiciliari infermieristiche e riabilitative ai cittadini bisognosi che, altrimenti, dovrebbero essere ricoverati in ospedale per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.



Presso il Distretto è operativo il Punto Cure Sanitarie Domiciliari, dove un infermiere accoglie la domanda di intervento sanitario presentata da qualsiasi persona, sia il medico di famiglia, un familiare o un conoscente, per poi procedere all’uscita a domicilio degli operatori.

Su richiesta del medico di famiglia, inoltre, vengono distribuite alcune tipologie di farmaci. Il servizio delle cure sanitarie domiciliari comprende: prelievi ematici a domicilio, per le sole persone impossibilitate a muoversi; assistenza infermieristica e fisioterapia domiciliare; distribuzione di farmaci.

Per quest'ultimo tipo di servizio è necessario rivolgersi al Punto Cure Sanitarie Domiciliari del Distretto Socio Sanitario n. 1, in via Isola di Mezzo, 37 (presso Palazzo Moretti). I recapiti telefonici sono: 0422 323600 - fax 0422 323640. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30, e il lunedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.