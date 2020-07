Tutti i documenti utili per andare in pensione a Treviso

Dopo una vita passata a lavorare, la pensione è il tanto atteso momento di riposo in cui, dopo aver dato il proprio contributo all'economia del Paese, finalmente ci si può dedicare interamente alla famiglia e ai propri interessi. Ma quali documenti servono e chi rivolgersi per fare la domanda?

La pensione di anzianità è corrisposta dagli enti pubblici al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva (numero minimo di anni di contribuzione) e sotto i requisiti di legge vigenti al momento in cui maturano i diritti. Sul portale dell'INPS è inoltre possibile simulare la propria pensione in base alla propria età. storia lavorativa e reddito.

Per i lavoratori dipendenti, è possibile registrarsi al sito dell'INPS per accedere all'area riservata con tutti i documenti sulla propria posizione personale. L'Inps eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge. Per ottenere la pensione, oltre ad avere tutti i requisiti necessari, è necessario avere a disposizione alcuni documenti. La domanda per la pensione può essere compilata online tramite il sito dell'Inps, ma richiede di allegare del materiale necessario ai fini del completamento della domanda di pensioni quali:

pensione di vecchiaia (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

pensione anticipata (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

pensione di inabilità;

pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);

pensione di anzianità (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

ricostituzione della pensione;

ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);

APE Sociale;

beneficio per i lavoratori precoci.

Documenti necessari per andare in pensione

Per compilare in modo esatto e preciso la domanda per andare in pensione, sarà necessario disporre dei seguenti documenti.

copia del documento d’identità;

autocertificazione stato civile e di famiglia;

dati anagrafici e codice fiscale del coniuge;

informazioni sulla situazione assicurativa non presenti nell’estratto contributivo;

dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro alle dipendenze di terzi. Infartti non si può andare in pensione, se non si smette di lavorare.

A chi chiedere informazioni per andare in pensione a Treviso?

Se si hanno dubbi sulla possibilità di andare in pensione o meno, o su come reperire alcune informazioni, è possibile rivolgersi a uno dei numerosi patronati