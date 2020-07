Tutte le residenze per anziani di Treviso e provincia

Le Case di Riposo sono residenze che offrono prevalentemente a persone anziane e non autosufficienti assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e alberghiera. Vi sono diversi tipi di centri, differenziati in base alle situazioni socio-sanitarie degli assistiti e alla maggiore o minore intensità dell'assistenza.

Le persone anziane autonome e autosufficienti che desiderano trasferirsi in un ambiente sicuro dove stare in compagnia di altre persone. In questo caso la retta è totalmente a carico dell'ospite, che si accorda direttamente con la struttura di accoglienza.

Le persone non autosufficienti: in questo caso si deve presentare domanda presso il proprio Distretto secondo le modalità qui di seguito descritte. È previsto il pagamento di una retta a carico della famiglia per la parte alberghiera, mentre gli aspetti sanitari e assistenziali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Chi può fare domanda:

La persona interessata

Oppure un familiare dell'interessato

Il tutore o l'amministratore di sostegno

Un operatore a conoscenza del bisogno (Medico curante, Assistente sociale...)

Le sedi dell’Israa di Treviso e ciascuna offre servizi diversi, a seconda delle esigenze dell’anziano.

LE SEDI

La Residenza San Tommaso accoglie persone anziane in buone o discrete condizioni cognitive e sanitarie, ma con scarsa autonomia funzionale, ed è suddivisa in due unità composte a loro volta da due nuclei residenziali ciascuna:

Ca’ dei Ricchi, al piano terra composta da due nuclei di 23 posti letto ciascuno

Casa del Podestà, al primo piano composta da due nuclei di 17 posti letto ciascuno

La Residenza Santi Quaranta accoglie persone anziane in discrete condizioni cognitive ma con scarsa autonomia funzionale e con compromissioni sanitarie medie e gravi. Anche questa residenza è suddivisa in due unità composte a loro volta da due nuclei residenziali. Tutte le camere della Residenza sono collegate all’impianto centralizzato di erogazione di ossigeno e di aspirazione, per consentire di far fronte in ogni momento a qualsiasi esigenza sanitaria dei residenti. È garantita la presenza infermieristica nelle 24 ore.

La Residenza Altinia è interamente dedicata all’accoglienza ed alla cura di persone affette da demenza in generale e dalla malattia di Alzheimer in particolare. E' garantita la presenza infermieristica nelle 24 ore.

L’ospitalità ed i servizi che vengono forniti agli anziani possono avere forme diverse.

Il ricovero residenziale a lungo termine

Il ricovero residenziale risponde al bisogno di protezione ed assistenza delle persone anziane che, per diversi motivi, non possono o non desiderano più rimanere nel loro ambiente di vita. Il ricovero residenziale può essere di 1° livello (ridotta compromissione sanitaria) e di 2° livello (media compromissione sanitaria) e avviene secondo le modalità contenute nel regolamento per l’accesso ai servizi residenziali dell’Azienda ULSS 2. Per questi tipi di ricovero non vengono stabilite date di dimissione e l’organizzazione dei servizi predispone quanto necessario per una residenzialità a lungo termine.

La Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)

Presso la residenza Altinia è presente l’unica Sezione di Alta Protezione Alzheimer (SAPA) dell’ULSS 2 per un totale di 15 posti letto. Il diritto di accesso alla SAPA avviene secondo le procedure previste dal regolamento dell’ULSS 2 in relazione alla posizione occupata nella specifica graduatoria.

In base alle disposizioni regionali, i ricoveri SAPA sono temporanei e hanno una durata massima di 60 giorni per anno. In casi eccezionali e su specifica disposizione dell’Azienda ULSS 2, i ricoveri SAPA possono essere prorogati per un periodo stabilito e, tuttavia inferiore ai 60 giorni.

