Come sbrinare e pulire il freezer

Il tuo congelatore è un apparecchio necessario e probabilmente uno dei più utili. Mantiene il cibo fresco e può conservare in sicurezza per un uso futuro. Il gelo sulle pareti all'interno del congelatore, ne riduce l'efficienza e aumenta la bolletta energetica. Molti nuovi modelli di congelatori, hanno una funzione di sbrinamento automatico, ma cosa succede se non sei abbastanza fortunato da avere questa funzione?

Diamo un'occhiata alla frequenza con cui sbrinarlo, nonché alcuni metodi per aiutarti a scongelarlo rapidamente.

Con quale frequenza è necessario scongelare?

Indipendentemente dal tipo di congelatore che si possiede, si consiglia di scongelarlo circa una volta all'anno o quando gli strati di ghiaccio diventano tanto spessi, da impedirti di chiuderlo correttamente.

di un quarto di pollice. Non dimenticare di scollegare il congelatore prima di iniziare ad operare. Indipendentemente dal metodo utilizzato, questa è un'importante precauzione di sicurezza che non si deve trascurare.

Inoltre, assicurati di rimuovere tutto il cibo dall'interno dell'unità, oltre a proteggere il pavimento con asciugamani o servendosi di un grande rivestimento per doccia in plastica. Si consiglia di ammucchiare stracci o vecchi asciugamani da bagno sul ripiano inferiore del congelatore, per assorbire l'umidità.

1. Attendere che il ghiaccio si sciolga

Scollegalo, apri la porta e aspetta che il ghiaccio si sciolga.

Questo metodo di scongelamento è il più semplice, ma richiede anche il tempo più lungo, specialmente se vivi in ​​una zona più fredda, ma è anche il metodo più sicuro per farlo. Basta aprire la porta, andarsene e portare un po' di pazienza. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi, potresti voler pulire l'acqua in eccesso con una spugna o un asciugamano. Potresti anche considerare di posizionare vecchi asciugamani sul pavimento per assorbire l'acqua che fuoriesce dall'apparecchio.

Forse sei come me e non molto paziente. In tal caso, esaminiamo alcuni modi in cui è possibile accelerare il processo di scongelamento.

2. Utilizzare un asciugacapelli

È perfettamente sicuro usare un asciugacapelli portatile per scongelare un congelatore, purché si utilizzino le precauzioni di sicurezza di base. Assicurati di stare lontano dall'acqua stagnante, mantieni il cavo e l'asciugatrice lontano da acqua o ghiaccio e concentrati su un'area alla volta, per assicurarti che il phon non si surriscaldi.

Inoltre, non lasciare mai che l'estremità dell'asciugatrice si avvicini troppo alle bobine o ai lati del congelatore, perché l'elevato calore potrebbe danneggiare l'unità e potrebbe anche danneggiare la struttura in plastica, all'interno del congelatore. Fodera la base del congelatore con degli asciugamani, per raccogliere il ghiaccio sciolto. Puntare l'asciugacapelli parallelamente alla parete del congelatore, l’obiettivo è quello di indirizzare l'aria calda dietro il ghiaccio. Mentre i bordi iniziano a rilasciarsi, continua a soffiare aria calda dietro il ghiaccio e usa un raschietto di plastica per sollevare delicatamente il ghiaccio dalle pareti.

3. Utilizzare un ventilatore

Un ventilatore, può aiutare a far circolare aria calda nel congelatore. Tuttavia, questo metodo funziona quando l'aria in casa è abbastanza calda, da fare davvero la differenza (questo metodo funziona particolarmente bene, per chiunque abbia un congelatore nel proprio garage).

Basta installare un ventilatore fuori dal congelatore con la porta aperta. Il flusso d'aria aiuta il ghiaccio a sciogliersi più velocemente, sempre a seconda dello spessore del ghiaccio, impiegherà piùà o meno tempo.

4. Utilizzare un panno caldo e alcool

Immergi uno straccio in acqua bollente, versaci sopra l'alcool e mettilo sul ghiaccio per allentarlo. Concentrati su piccoli pezzi ai bordi, afferrando le aree libere e pulendo il ghiaccio per rimuoverlo. Il gelo dovrebbe iniziare a sciogliersi rapidamente. Questo approccio funziona meglio quando è necessario rimuovere solo un sottile strato di brina, anziché grandi pezzi di ghiaccio.

5. Raschiatura

Raschiare il ghiaccio, è presumibilmente il metodo più popolare per accelerare il processo di scongelamento. Se segui questo percorso, assicurati di farlo in modo sicuro.

Usa un raschietto per ghiaccio tradizionale, una spatola di plastica o un cucchiaio di legno per evitare di farti male o di perforare il muro del congelatore o una linea del gas.

6. Utilizzare un vuoto umido / secco

Utilizzando l'accessorio ugello più piccolo su un vuoto umido / secco, impostare l'interruttore per soffiare. Inizia dall'alto e scorri lentamente su tutte le superfici. È preferibile utilizzare un asciugacapelli perché richiede meno tempo ed elimina il rischio di fulminarsi. Quando i pezzi di ghiaccio iniziano ad allentarsi, commutare l'impostazione sul vuoto per aspirare acqua e ghiaccio. Quindi iniziare dal livello successivo e ripetere fino a quando tutto è asciutto. Per una completa efficienza, utilizzare questo metodo di scongelamento, insieme ad altri metodi sopra elencati.

Quando tutto il ghiaccio si scioglie, puoi pulire il tuo congelatore con un cucchiaio di bicarbonato di sodio, sciolto in acqua calda e sapone. Basta immergere una spugna nella miscela e sciacquare l'interno del congelatore. Assicurati di pulire l'interno con un asciugamano asciutto. Ricollegalo e chiudi lo sportello del congelatore per raffreddarlo. In circa mezz'ora, puoi trasferire il cibo nel congelatore.

Tutto sommato, non è stato un dramma!