Stagione invernale: guida di sopravvivenza

Anche se stiamo tutti aspettando la primavera, l’inverno è ancora in essere. Interruzioni di corrente, strade ghiacciate, problemi automobilistici e una maggiore possibilità di malattie e problemi di salute, sono solo alcuni dei disagi contraibili in questa stagione. Agire preventivamente ora è la miglior difesa e se non lo si è fatto, questo può essere un memorandum per il prossimo anno.

Casa pronta per l'inverno

Quando la tua famiglia è al sicuro e al caldo, l'inverno diviene sinonimo di felicità. Considera la sicurezza, la manutenzione e le previsioni.

1. Sicurezza del camino

Se hai un camino in casa, molto probabilmente lo userai di più durante questi mesi freddi. Il tuo camino o canna fumaria, deve essere ispezionato ogni anno.

2. Scherma la tua casa

L'aggiunta di elementi schermanti e conferire isolamento a porte e finestre e alla soffitta, è il modo migliore per mantenere il freddo fuori dalle mura domestiche.

3. Rilevatore di fumo e rilevatore di monossido di carbonio

Assicurati che la tua casa abbia un rilevatore di fumo e di monossido di carbonio, installato correttamente. Provali mensilmente e sostituisci le batterie due volte all'anno.

4. Previsioni del tempo

Prendi nota delle previsioni del tempo e preparati di conseguenza. Se sono previste forti piogge o neve e hai individuato una perdita in casa o uno scarso isolamento, questo potrebbe essere il compito da affrontare, in modo prioritario.

Sicurezza invernale interna

Utilizzare caminetti, stufe a legna o altri generatori di calore a combustione solo se correttamente ventilati verso l'esterno e non far fuoriuscire gas di scarico, nello spazio dell'aria interna.

Non bruciare carta nel camino.

Garantire una ventilazione adeguata e se è necessario utilizzare un riscaldatore a cherosene.

Utilizzare solo il tipo di combustibile progettato per il camino, non sostituirlo.

Non posizionare le fonti di calore, ad una distanza minore di un metro, da qualsiasi cosa che possa prendere fuoco, come tende, mobili o biancheria da letto. Non coprire mai la tua stufa!

Non posizionarli mai sopra i mobili o vicino all'acqua.

Non lasciare mai i bambini incustoditi vicino a una stufa.

Assicurarsi che nessun cavo presente, sia un pericolo. Non far passare il cavo sotto tappeti e dove possono essere calpestati.

Evitare l'uso di prolunghe per collegare. Le prolunghe, sono solo per uso temporaneo. Non utilizzare mai una prolunga come soluzione permanente!

Conservare un estintore chimico a secco multiuso in casa.

Proteggiti dall'avvelenamento da monossido di carbonio (CO), installando un rivelatore a batteria.



Auto pronta per l'inverno

1. Manutenzione regolare

Le persone tendono a interrompere la normale manutenzione del veicolo, fino a quando qualcosa non va storto. Questo non è un rischio che d’ inverno, dovresti evadere a prescindere.

2. Controlla il tuo antigelo

Se non lo si è già fatto, è necessario eseguire la manutenzione del radiatore, controllare il livello di antigelo e aggiungere antigelo, se necessario.

3. Parabrezza

Innanzitutto, i tergicristalli dovrebbero funzionare in modo efficiente ed efficace. Questa è la tua più grande difesa, in caso di tempesta. In secondo luogo, il liquido del tergicristallo deve essere sostituito con una miscela invernale. In terzo luogo, è necessario un raschietto / spazzola per parabrezza riposto nel veicolo, per eliminare l'accumulo di ghiaccio o neve.

