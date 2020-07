Prezzi case a Treviso e provincia: quotazioni per zona

Se state per realizzare il sogno di acquistare una casa tutta vostra, magari dopo mesi e mesi di ricerche, sappiate che ci sono alcuni passi importanti da compiere prima di firmare l’atto di acquisto. L’investimento finanziario che state per fare, infatti, non è da poco quindi è importante valutare bene l’acquisto prima di fare il grande passo. Prima di farvi carico del mutuo, è fondamentale capire se state acquistando la soluzione giusta per voi e per le vostre esigenze. E informatevi sulle case all'asta.

Treviso, con una popolazione di 81.014 abitanti, è il capoluogo dell'omonima provincia. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti sono: Centro Storico, Santa Bona, San Pelaio, Sant'Antonino, Ghirada / San Zeno, San Giuseppe, Canizzano, Monigo.

In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è Centro Storico con oltre 1.936 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti.

E' una città importante dal punto di vista immobiliare nel panorama provinciale e circa il 17% di tutti gli annunci immobiliari della provincia sono relativi alla città. In totale sono presenti in città 7.213 annunci immobiliari, di cui 5.964 in vendita e 1.249 in affitto, con un indice complessivo di 89 annunci per mille abitanti.

Prezzo appartamenti a Treviso

Secondo i dati dell' OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse (5) zone a Treviso è compreso in tutta la città tra 1.300 €/m² e 3.100 €/m² per la compravendita e tra 4,8 €/m² mese e 12,1 €/m² mese per quanto riguarda le locazioni.

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (2.200 €/m²) è di circa il 22% superiore alla quotazione media regionale, pari a 1.800 €/m² ed è anche di circa il 42% superiore alla quotazione media provinciale (1.550 €/m²).

La quotazione dei singoli appartamenti in tutta la città a Treviso è più disomogenea della media: nel 60% dei casi è comunque compresa tra 1.250 €/m² e 2.900 €/m².

Treviso ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 2.200 €/m², quindi circa il 26% in meno rispetto ai prezzi medi a Viareggio (LU) e circa il 238% in più rispetto ai prezzi medi a Corigliano-Rossano (CS), che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città con una popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti.

Scegliere il quartiere

Molte persone quando cambiano casa, scelgono di rimanere nella stessa zona. Magari vi sono nati e cresciuti, magari perché vi abitano dei parenti o perché in quella zona c'è il luogo di lavoro. Scegliere il quartiere giusto è fondamentale, pensandolo anche in chiave futura (dato che l'acquisto di una casa presupone che vivremo in quel luogo per diversi anni). Tenete bene in considerazione se la zona è servita dai mezzi pubblici, se ci sono supermerecati e farmacie, se ci sono le scuole per i figli, se il quartiere è tranquillo e sicuro.

Mappa dei prezzi nei quartieri di Treviso

A Giugno 2020 secondo Immobiliare.it per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.923 al metro quadro, con un aumento del 0,87% rispetto a Giugno 2019 (1.906 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Treviso ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2015, con un valore di € 1.979 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2018: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.859 al metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Treviso

Nel corso del mese di Giugno 2020,il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 3.391 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Monigo, San Liberale, San Paolo, Santa Bona Nuova con una media di € 1.513 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Treviso è stato più alto nella zona Centro, con € 11,54 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Monigo, San Liberale, San Paolo, Santa Bona Nuova con una media di € 7,97 al mese per metro quadro.

Le singole zone: i valori più alti e i più bassi

Prendendo come riferimento le quotazioni degli appartamenti in vendita la zona Santa Bona (1.400 €/m²) è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Centro Storico (2.650 €/m²).

Secondo l' OMI, per le compravendite la zona B4 (CENTRALE PREGIATA DELIMITATA DALLE MURA CINQUECENTESCHE) è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 3.100 €/m²), mentre al contrario la zona D2 (ZONA PERIFERICA TRA LA ZONA SEMICENTRALE, VIA CASTAGNOLE, VIA CASTELLANA) si caratterizza per i valori più bassi (a partire da 1.300 €/m²).

Quotazioni immobiliari per tipologia

Il quadro complessivo tra tutte le categorie d'immobili in vendita a Treviso mostra che negli ultimi 3 mesi i prezzi sono sostanzialmente invariati (-0,02%). La sostanziale stabilità dei prezzi riscontrata è abbastanza definita ed omogenea nel periodo.

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato a Treviso, è possibile osservare che la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da quadrivani: le quotazioni mostrano un incremento di circa il 10% negli ultimi 3 mesi.

La tipologia che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da monolocali: le quotazioni hanno accusato una flessione di circa il 12% negli ultimi 3 mesi.

Andamento dei prezzi

Nel 2019 i valori immobiliari di Treviso sono stati in crescita dello 0,4%. Nel centro storico si cercano le case sia per abitarci che per investimento. Nel cuore della città, intorno a Piazza dei Signori, si concentrano in modo particolare le soluzioni più signorili d’epoca e quelle ricostruite nel dopoguerra. Sono acquistabili, in buono stato, a valori medi di 3700-4000 euro al mq con punte di 4500 - 5000 euro al mq nel caso in cui l’abitazione godesse di affaccio su una delle piazze principali. Nella parte meridionale del centro storico, non lontano dalla stazione ferroviaria e degli autobus, sono presenti soluzioni degli anni ’70 con prezzi medi di 1800-2000 euro al mq. I prezzi contenuti attirano acquirenti con una disponibilità di spesa più bassa. Molti di questi sono studenti universitari.

Prezzi sostanzialmente stabili nella zona che si sviluppa al di fuori delle Mura, con un apprezzabile incremento in termini di numeri di vendite. Particolarmente richieste le abitazioni situate nelle zone Acquedotto - viale Luzzati, via Làncieri di Novara e via Massimo D'Azeglio, aree oggetto di recenti interventi edilizi volti alla demolizione di immobili datati e alla successiva ricostruzione. Sono sorte palazzine di piccole dimensioni (6 - 8 unità) con prezzi che si aggirano intorno a 3000 – 3500 € al mq. Si possono acquistare nuove costruzioni a prezzi più contenuti nelle zone Tribunale (fuori mura ovest) e Stadio (fuori mura est).

Nella zona che si sviluppa al di la delle mura prevalgono gli acquisti di prima casa ma sono in aumento quelli a destinazione turistica. Generalmente, in questo caso, l'acquisto è rivolto verso trilocali e quadrilocali degli anni ‘60-‘70 in buone condizioni, i cui prezzi oscillano tra 90mila e 110mila euro. Le famiglie, alla ricerca di tagli più ampi e prezzi più contenuti, rivolgono generalmente l'attenzione ai quartieri più distanti dalle Mura quali Sant'Antonino, San Zeno, San Giuseppe, Sant'Angelo, Santa Bona e Santa Maria del Rovere. In queste zone l’offerta immobiliare è molto eterogenea. Un appartamento in buono stato si acquista da 1100 a 1700 € al mq. Abitazioni indipendenti possono essere acquistate tra i 170mila e i 250mila euro a seconda dello stato conservativo. Stabile anche il mercato degli affitti prevalentemente rivolto ad appartamenti trilocali per i quali il canone medio mensile si attesta intorno a 550-600 euro.

Prezzi al metro quadro dei comuni nella provincia di Treviso

Nel corso del mese di Giugno 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Treviso è stato più alto nel comune di Treviso, con € 1.986 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Revine Lago con una media di € 672 al metro quadro.