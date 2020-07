Passaporto nuovo? Ecco come fare

Ecco la procedura da seguire per una richiesta di passaporto. Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani, ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. Se smarrite il passaporto, la procedura è la stessa, dovrete avviare la pratica per un nuovo rilascio. Se il vostro passaporto è in scadenza entro i 6 mesi, è sempre valido per il riconoscimento ma non vale per l’espatrio. Se dovete viaggiare all’estero, dovrete richiedere il rinnovo del passaporto. Per i minorenni è necessario avere un passaporto elettronico per bambini, l’iscrizione del minorenne nel passaporto dei genitori non è più valida. La validità del passaporto ha diverse durate in base a fasce d’età: triennale per i bambini da 0 a 3 anni, quinquennale per i minorenni da 3 a 18 anni.

Il passaporto può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani. E' rilasciato in Italia dalle questure e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente si rilascia il passaporto cartaceo con microchip elettronico inserito nella copertina.

DOCUMENTI CON CUI PRESENTARSI

Dovrai inoltre munirti di due fototessere a colori identiche ed effettuate di recente su sfondo bianco. Se indossi occhiali da vista sei autorizzato a tenerli nella foto, a patto che questi non abbiano lenti colorate e i suoi elementi non alterino la fisionomia della persona e quindi la validità del passaporto.

Non dimenticare di portare anche un documento d’identità valido e una sua fotocopia.

Il Codice Fiscale.

Infine, ti verrà richiesto un contrassegno telematico e la ricevuta dell’apposito versamento;

Tempi per ottenere il nuovo passaporto

L’attesa minima si può attestare in uno o due giorni lavorativi ma nei periodi di maggiore richiesta quest’arco di tempo può dilatarsi fino a raggiungere i trenta giorni.

Se ti occorre un passaporto valido con una certa urgenza, è raccomandabile rivolgersi alla questura, dove la pratica verrà sbrigata in un periodo massimo di sette giorni.

CONSEGNA A DOMICILIO

Inoltre, è bene sapere che la Polizia di Stato, in cooperazione con Poste Italiane, ha predisposto un pratico servizio di consegna del passaporto a domicilio, che verrà recapitato direttamente al destinatario al costo di 8,20 euro, somma che dovrà essere pagata in contrassegno al momento della ricezione del nuovo passaporto. Per usufruire di tale modalità di consegna, occorrerà specificare questa opzione al momento della richiesta del nuovo passaporto.

COSTO

Per ottenere un nuovo passaporto dovrai sostenere una spesa totale di 116€.

A chi rivolgersi per il passaporto a Treviso

Questura di Treviso

Indirizzo: A, Piazza delle Istituzioni, 1, Treviso

Telefono: 0422 248111