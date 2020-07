Posta Elettronica Certificata (PEC): a cosa serve e come farla a Treviso

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario:

ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione;

grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

Cosa vuol dire certificata?

Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Sicurezza

I gestori della PEC certificano quindi con le proprie "ricevute":

che il messaggio è stato spedito;

che il messaggio è stato consegnato;

che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso sono registrati anche data ed ora

I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

La traccia informatica delle operazioni svolte è conservata dal gestore stesso, per 30 mesi, in un apposito registro informatico che ha lo stesso valore giuridico delle ricevute.

Come fare la PEC

La casella PEC può essere acquistata - anche via Internet - dai Gestori PEC accreditati AGID Agenzia per l'Italia Digitale > Elenco gestori PEC

La Posta Elettronica Certificata è lo strumento perfetto per tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza code o attese.

Alcuni esempi di utilizzo

per privati e aziende che vogliono evitare spese e code per l'invio di raccomandate;

per privati e aziende che devono inviare documenti alla pubblica amministrazione;

per gli enti pubblici che devono inviare comunicazioni ufficiali verso altri enti o i cittadini;

per scambiare documentazione fra aziende e sostituire la posta cartacea;

per inoltrare circolari e direttive;

per l'invio e ricezione di ordini, contratti, fatture;

per convocare Consigli, Giunte, Assemblee;

per la gestione di gare d'appalto;

per l'invio degli stipendi ai dipendenti.

Costo

I costi variano e sono come un abbonamento annuale: il costo della casella PEC Standard è di € 5,00 + IVA/anno per le nuove attivazioni. Il costo del rinnovo è di € 7,90 + IVA/anno.

Dove attivare la propria PEC

In Italia non tutti i service provider sono legittimati a vendere caselle PEC: Per farlo, infatti, è necessario che il provider risulti iscritto all'albo dei gestori accreditati di PEC. Eccone alcuni: