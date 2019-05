Come sposarsi in Comune con rito civile a Treviso

I matrimoni civili sono in costante crescita, ma è bene essere informati su tutti i passaggi prima di fare la scelta.

La prima regola da sapere: il matrimonio civile non vale anche per la chiesa. Al contrario, sposandosi in chiesa gli effetti sono anche civili. Un aspetto di importanza fondamentale da considerare qualora abbiate deciso di optare per il rituale civile.

Ma qual è l’iter burocratico da intraprendere? Grazie al nuovo Ordinamento dello Stato Civile e all’introduzione delle autocertificazioni, la procedura è notevolmente più snella e le formalità preliminari al matrimonio civile possono essere intraprese circa due mesi prima della data stabilita per il Grande Giorno.

Ecco la procedura burocratica per sposarsi in comune

– La richiesta di pubblicazione è presentata all’Ufficiale di Stato Civile di uno dei due comuni di residenza dei futuri coniugi. Possono presentare tale richiesta solo gli sposi oppure una persona munita di procura speciale;

– i futuri sposi devono dichiarare: nome, cognome, luogo e data nascita. Residenza e cittadinanza. Libertà di stato, assenza di impedimenti di parentela od affinità. Assenza di interdizione mentale e di non avere una condanna.

– Fatte le dichiarazioni, l’ufficiale redige il processo verbale, che ha sostituito il vecchio registro delle pubblicazioni. E’ quindi necessario verificare che i dati siano esatti, per poi sottoscrive il tutto insieme agli sposi.

– A quel punto, l’ufficiale espone l’atto di pubblicazione (adesso ci sono anche le pubblicazioni online) per 8 giorni interi, poi rilascia certificato di avvenuta pubblicazione. Se uno dei due sposi abita in un altro comune, bisogna chiedere anche la pubblicazione nell’altro comune, che deve affiggere le pubblicazioni sempre per 8 giorni



I tempi della pubblicazione

Se si opta per il solo rito civile il matrimonio può essere celebrato dopo soli 4 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Il matrimonio civile può svolgersi in un terzo comune, diverso da quello dove sono state affisse le pubblicazioni. In questo caso tutta la documentazione va trasmessa nel comune che è stato scelto per la celebrazione civile.

La location

Il matrimonio va svolto nelle sale comunali o in una location appartenente al comune, ma ci sono anche delle convenzioni stipulate dal Comune per permettere agli sposi di pronunciare il fatidico "sì" in alcune ville della Marca.

Tra le comodità, quella di far coincidere il luogo della cerimonia che in quella del ricevimento.

Ecco alcune ville in cui si può sposare con rito civile in provincia di Treviso

Villa Corner della Regina, Cavasagra

Via Corriva, 10, Cavasagra TV

Telefono: 0423 481440



Villa Emo, Fanzolo di Vedelago

Via Stazione 5, Fanzolo di Vedelago (TV)

T (+39) 0423 476 334

Via Stazione 5, Fanzolo di Vedelago (TV)

T (+39) 0423 476 334



Villa Calvi di Coenzo - Caragiani

Via Montello, 82, Covolo (TV)

Tel. +39 0423 573999

Via Montello, 82, Covolo (TV)

Tel. +39 0423 573999



Villa Marignana Benetton

Via Marignana 112, Mogliano Veneto (TV)

Tel. +39 041 942111

Via Marignana 112, Mogliano Veneto (TV)

Tel. +39 041 942111

La scaletta

Il rito civile è di per sé un po’ più essenziale rispetto a quello religioso, ecco perché una personalizzazione è assolutamente necessaria. Oltre alla celebrazione vera e propria dal valore civile esiste la possibilità di concedere ad alcuni amici o parenti di leggere o recitare un pensiero dedicato agli sposi.

Rituale simbolico

Spesso in comune sposano la mattina, dunque se ci si vuole sposare in mezzo al lago, nel giardino dei sogni o sotto ad un albero centenario si può, ma se questi luoghi non sono riconosciuti come casa comunale potete andare in comune al mattino e di pomeriggio sposavi in maniera simbolica.

L'abito corto

Al contrario di quello che si potrebbe pensare in comune è concesso l’abito corto: personalmente consiglio per il colore del wedding dress di spaziare dalle tonalità dell’off white fino ad arrivare al color crema, ma per una cerimonia civile nulla vi vieta di optare per altri colori, purchè pastello. Inoltre se si ha la possibilità di cambiare look durante la giornata consiglio di aggiungere degli accessori come ad esempio un bel gioiello. Siete un tipo un pratico? Sì ai tailleur eleganti e raffinati e a sofisticate jumpsuit! Avete una personalità sensuale o eccentrica? Sì ad una spallina scoperta e sì ad un tocco di colore, tessuti e forme dell’abito unconventional!

Insomma (quasi) tutto quello che in chiesa non è indicato, in comune è concesso!