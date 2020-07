Corso pre-parto: dove farlo a Treviso

Quando si affronta la gravidanza è importante potersi affidare a degli esperti per imparare come gestire al meglio questo importante periodo. Il corso preparto è un percorso ideale per ricevere questa assistenza e imparare come affrontare il parto e la gestione del bambino.

Il corso pre-parto è utilissimo per le mamme , sono un accompagnamento alla nascita, un valido strumento di supporto che consente di acquisire maggiore fiducia e consapevolezza di sé e del proprio corpo. Un evento così importante e travolgente, con una guida che ci assiste a comprendere e affrontare i cambiamenti fisici e psicologici che si verificheranno durante i nove mesi, permette di ottenere informazioni utili sulle varie procedure assistenziali in ospedale o in clinica, e di essere pronte al grande appuntamento.

Sono tantissime le domande e i dubbi che interessano le donne che si accingono a vivere, o a rivivere, questa esperienza. Frequentare corsi specifici permette di conoscere professionisti esperti del settore, quali medici e ostetriche, ma, allo stesso tempo, altre future mamme, con le quali stabilire contatti mirati al confronto e alla crescita reciproca.

Le tematiche

Le tematiche che si affrontano sono molte, dalle tecniche per rispondere al meglio agli stimoli durante il travaglio e all’anestesia epidurale, passando per la caduta del cordone ombelicale e la cura del bambino. Inoltre, verranno trattati i temi dell'alimentazione, nozioni su come avviene il parto cesareo, allattamento, massaggio neonatale e anticoliche, svezzamento e così via. Insomma, un ricco insieme di informazioni che non riguardano solo il periodo prenatale e il parto, ma anche i primi mesi di vita del bambino, in modo da essere pronte per ogni circostanza.

I Corsi

I corsi preparto consentono alla mamma di acquisire una maggiore consapevolezza del suo stato e di assumere un atteggiamento positivo. Questi metodi consentono di dominare la paura e quindi di sopportare meglio il dolore oltre che di acquisire una buona padronanza dei propri muscoli, in modo particolare di quelli coinvolti nelle fasi della nascita.

Le attività preparto vengono organizzate sia dalle strutture pubbliche (ospedali e consultori) sia dai centri privati.

training autogeno respiratorio : agisce principalmente sul controllo attivo e passivo della respirazione e mette la donna in grado di imparare a rilassarsi da sola nei momenti paura e di stress. La preparazione inizia due mesi prima del parto e richiede impegno e costanza perchè occorre ripetere gli esercizi quotidianamente a casa.

stretching : consiste in una serie di esercizi finalizzati all'allungamento dei muscoli il cui fine è il rilassamento di tutto il corpo, ma anche della mente, e in particolare delle parti coinvolte nel parto. Gli esercizi di stretching studiati per la gravidanza hanno l'obiettivo di distendere la zona della pelvi e sono quindi molto utili a combattere i malesseri tipici della gravidanza quali il mal di schiena. Questà attività può essere cominciata dopo il terzo mese di gravidanza.

consiste in una serie di esercizi finalizzati all'allungamento dei muscoli il cui fine è il rilassamento di tutto il corpo, ma anche della mente, e in particolare delle parti coinvolte nel parto. Gli esercizi di stretching studiati per la gravidanza hanno l'obiettivo di distendere la zona della pelvi e sono quindi molto utili a combattere i malesseri tipici della gravidanza quali il mal di schiena. Questà attività può essere cominciata dopo il terzo mese di gravidanza. esercizi in acqua : è una ginnastica che rende i movimenti fatti col pancione meno faticosi. L'acqua inoltre stimola la circolazione e allevia disturbi quali vene varicose, dolori alla schiena e stitichezza. Gli esercizi vengono svolti sotto la guida di un istruttore di nuoto e/o di un'ostetrica. Le gestanti apprendono le tecniche di rilassamento e di respirazione e allenano tutta la muscolatura alle posizioni che assumeranno durante il parto. I corsi vanno iniziati a partire dal quarto mese e continuati sino al termine della gravidanza; l'impegno è di circa due ore settimanali. N.B: non si tratta di una preparazione al parto in acqua.

yoga :praticare questa disciplina orientale aiuta a ristabilire l'equilibrio di tutta la persona e aumenta il livello di energia. Con lo yoga si impara a lasciare che il respiro fluisca in modo naturale e a concentrarsi sulla respirazione, pratica che aiuta a sciogliere le contratture e le rigidità del corpo e a rendere elastici, a tonificare e rilassare i muscoli senza sforzi o pressioni. Molte posizioni yoga poi favoriscono la dilatazione e il rilassamento della muscolatura pelvica. Anche i disturbi della gravidanza, come la difficoltà a mantenere l'equilibrio e i dolori di schiena, possono essere alleviati fino a sparire. Poichè questa disciplina richiede un approccio graduale, è bene iniziare a praticarla fin dalle prime settimane di gravidanza.

Anche i papà possono partecipare

Il corso di preparazione al parto, condotti condotto da un’ostetrica specializzata, è un percorso pensato per la coppia, che aiuta i genitori ad avvicinarsi al bambino ancora prima della nascita.

Aiuta la mamma a vivere la meravigliosa avventura della gestazione fino al momento del parto e ad accogliere con competenza e naturalità il nascituro. La mamma viene aiutata ad attivare tutte le risorse personali attraverso un processo di apprendimento che si sviluppa in tre livelli: cognitivo (teoria), psicomotorio (pratica), affettivo (emozioni).

Aiuta il papà a prendersi cura della mamma a prendere coscienza delle sue necessità ed affiancarla in questo straordinario periodo.

