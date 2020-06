I corsi preparto

Quando si tratta di avere un bambino, nulla può duplicare l'esperienza reale. Tuttavia, un po' di “educazione” di coppia, attraverso un corso pre parto può fare molto per prepararsi, aumentare la tua fiducia e dissipare molti falsi miti, che spesso sono generatori di inutili ansie nei futuri genitori.

Cosa sono le classi prenatali?

Sebbene la maggior parte delle nascite comporti un travaglio anche di 24 ore (o meno), quel giorno sarà probabilmente pieno di così tante esperienze, fisiche ed emotive, che sapere di aver frequentato un corso preposto (anche se in quel momento probabilmente avrai dimenticato tutto), può infondere vagamente più fermezza davanti al grande evento che ci si accinge a vivere.

Le lezioni prenatali possono presentarsi in varie forme, ma tutte hanno lo stesso obiettivo: aiutarti a prepararti al lavoro, alla nascita e alla prima infanzia. Quelli gestiti da ostetriche o presso il tuo ospedale in cui effettuerai il parto, di solito hanno dei costi, ma alcuni possono essere gratuiti.



Perché frequentare le lezioni?

Le lezioni prenatali non solo aiutano a concentrarsi sulla gravidanza, sul travaglio e sulla nascita imminenti, ma hanno anche una grande funzione sociale: sono un ottimo posto per incontrare altri futuri genitori.

Il contenuto delle lezioni varierà, ma dovrebbe includere alcuni dei seguenti:



informazioni sul processo del travaglio e del parto

dettagli su cosa aspettarsi dalle procedure e dagli interventi medici

gli ultimi suggerimenti di ricerca, sui possibili preparativi fisici per il travaglio e il parto

consulenza sulle tecniche di rilassamento

l'opportunità di conoscere e sperimentare diverse posizioni di nascita

una guida alle scelte per alleviare il dolore

la possibilità di apprendere e provare le abilità di massaggio e le tecniche di respirazione

il tempo di porre domande e provare le possibili decisioni che potresti dover prendere

qualche indicazione dei cambiamenti che potresti riscontrare dopo la nascita e nella prima infanzia

Workshop sull'allattamento al seno.



Qualunque sia la lezione, l'idea è che sia tu che il tuo partner acquisirete le capacità e la fiducia necessarie perché la nascita sia un'esperienza positiva.

Potrebbe inoltre, esserci una sessione all'inizio della gravidanza che tratterà argomenti come:



prendersi cura di se stessi durante la gravidanza, compresi suggerimenti su una buona alimentazione ed esercizio fisico (compresi gli esercizi del pavimento pelvico)

cura della tua schiena

smettere di fumare

cambiamenti emotivi e fisici che potresti sperimentare durante la gravidanza

informazioni sui test di screening prenatali

preparando per il lavoro e la nascita



Lezioni per sole donne

Le donne single e quelle i cui partner sono assenti, possono trovare queste classi particolarmente utili. A volte viene offerta anche una sessione di padri durante il corso.



Classi per coppie



Queste sono in genere per i genitori alle prime armi e aiutano entrambi i partner a partecipare ai preparativi per il travaglio e il parto. Per molti uomini, le lezioni di coppia offrono un momento specifico per concentrarsi sulla gravidanza, il che può rendere il processo più reale. È anche un'opportunità per incontrare altri futuri padri.



Classi ospedaliere



Da circa la trentaquattresima settimana in poi, potrebbe essere offerta una sessione in ospedale che includerà un tour intorno al piano di lavoro. Questo dà ai genitori, la possibilità di acquisire familiarità con il layout e scoprire come vengono svolte le cose in quella data struttura.



Lezioni di yoga prenatale

Le lezioni di yoga prenatale, insegnano esercizi che possono aiutare a prepararsi per il travaglio. Ancora una volta, ciò che verrà insegnato varia da classe a classe, prevedendo anche sezioni su posizioni, rilassamento e respirazione.

Classi di ipnobirthing



Le lezioni di ipnosi insegnano una combinazione di tecniche di autoipnosi, tecniche di rilassamento e respirazione e spiegano come funziona il corpo durante il travaglio e la nascita. L'attenzione si concentra generalmente sulla nascita naturale dei bambini e su come rimanere rilassati durante il travaglio. Queste lezioni tendono ad essere costose e richiedono molto tempo per le coppie.



Quando devo prenotare le mie lezioni?

È una buona mossa prenotare le tue lezioni prenatali in anticipo, specie se tendi a cercare soluzioni gratuite.

I costi dei corsi

Il costo del corso preparto, varia in base alla struttura che lo organizza; solitamente se tenuti dagli ospedali o dai consultori, i corsi sono gratuiti (o, al massimo, prevedono il pagamento di un ticket), mentre quelli organizzati da strutture private, sono a pagamento (il costo varia tra i 160 e i 250 euro). Alcune cliniche prevedono la possibilità di seguire il corso preparto gratuito per un numero limitato di donne.

Che si scelga una lezione di gruppo o la soluzione privata, la scelta è sempre personale. Lo stato psicologico della futura mamma e del papà, è l’aspetto più importante da considerare e la decisione è solo la vostra!

Dove rivolgersi a Treviso:

Il Melograno

Centro Informazione Maternità e Nascita

Associazione di Promozione Sociale

Via Francesco Baracca, 14, Treviso

Tel. 329 35 76 008



Ospedale S. Maria di Ca' Foncello

Piazza Ospedale 1, Treviso

tel. 0422-322111

Le ostetriche offrono un incontro settimanale rivolto a tutte le gestanti dalla 30° settimana di gravidanza. Si tiene il mercoledì dalle ore 18 alle 19 presso il Reparto di Ostetricia.

Per appuntamento telefonare il mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 allo 0422.328291

Centro Polifunzionale Albero dei Desideri



Via dei Balla, 8, Montebelluna (TV)

Tel. +39.342.3722161

info@alberodeidesideri.org

Il corso proposto è costituito da 10 incontri (9 pre-parto e 1 post-parto) di 2 ore ciascuno ed è rivolto a donne dalla ventesima settimana di gravidanza.

Corso a posti limitati – Massimo 5 coppie



Poliambulatorio centro Leonardo 2

Tel 0422 93284

Email: preganziol@leonardopoliambulatorio.it

Via Dante Alighieri, 1 - 31022 Preganziol (TV)