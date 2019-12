Natale in famiglia: attività divertenti ed economiche, da fare con i tuoi cari

Crescere i bambini può essere difficile, semplifica e gioisci, attivando e realizzando queste idee e trascorrerai le vacanze più magiche dell’anno, con i tuoi cari, tra nonni, zii, nipoti e cugini, con tanto divertimento. Dai giochi, allo shopping, dai dolci hand made e attività ludico-creative, che non faranno altro da donarti serenità e unione. Queste attività indoor e outdoor a misura di bambino e per ogni fascia di età e quindi di interesse, aiuteranno la tua famiglia a legarsi durante le vacanze, senza spendere troppo.

Crea addobbi e ghirlande

Tutti amano una ghirlanda festiva! Porta fuori i bambini a fare una breve passeggiata invernale, raccogliete assieme rami e pigne sempreverdi, crea una corona assieme ai bimbi, che daranno il loro apporto personalissimo e creativo. Sarà importante per loro e si sentiranno partecipi e soprattutto orgogliosi. Decorare un albero di Natale, è probabilmente già nella tua lista di cose da fare. Rendi ancora più speciale questa tradizione natalizia, aggiungendo ogni anno un nuovo ornamento natalizio fatto dai bambini. Segna l'anno sui tuoi ornamenti, in modo da poter tenere traccia di quando è stato creato ogni anno, fissando un’emozione a quell’oggetto.

Film di Natale

Trascorrere un pomeriggio o una sera a guardare i film di Natale è un must! (Potresti anche creare un plan della tua maratona cinematografica personalizzata, da distribuire nel corso della settimana dell’avvento. Lascia che ogni membro della famiglia, scelga un proprio film di Natale preferito, sarà un momento di condivisione molto forte.

Biscotti di Natale

Omino di marzapane, stelline alla cannella, pan di zucchero, tante alternative tra cui scegliere, in fatto di biscotti. I bambini di tutte le età possono essere coinvolti in cucina, oltre ai profumi inebrianti, i bambini amano impastare. Realizza la “giornata dei biscotti”, sarà attesa con trepidanza, i bambini più piccoli possono aggiungere ingredienti pre-misurati, mescolare la ciotola e decorare i biscotti raffreddati. Alla fine sarà un piacere gustarli tutti assieme, magari confezionati e personalizzati, da dare al papà come dono e grande sorpresa.

Party di cioccolata calda

Non c'è niente come una tazza fumante di cioccolata calda, in una fredda notte di dicembre. Prepara questo ‘gioco’, organizzando un buffet di condimenti per il cacao: panna montata, marshmallow, bastoncini di zucchero schiacciati, cioccolato rasato, gocce di cioccolato. Diventa creativo! Potrai invitare anche i loro amichetti, i bambini adoreranno personalizzare il loro cacao caldo: un'attività facile e divertente, per occupare un pomeriggio natalizio, tra le confortevoli mura casa.

Villaggio di Natale

Unirsi e condividere, perché dunque non dare un'occhiata ai festival locali? Dalle cerimonie di illuminazione degli alberi nella piazza della città, ai mercatini, al villaggio di Babbo Natale, ai concerti sacri, la scelta può essere ampia. Vivere queste esperienze, vi assicurerà di trascorre in esterna, meravigliose ore di famiglia.

Donare

Mostrare e impartire il valore di donare e della beneficenza al tuo bambino, una buona lezione di altruismo, lo renderà un uomo migliore da adulto. Fai scegliere ai tuoi bimbi i giochi che donerete, lo renderà pienamente partecipe e consapevole del gesto, che lui/lei stesso/o, regalerà ad un suo coetaneo meno fortunato. Ricorda di goderti l’espressione e gli occhi dei tuoi bimbi, quando avverrà il momento del dono, capirai la verità e onestà dei sentimenti.

Tutte queste attività sono gratuite o abbastanza economiche. Con un pizzico di creatività condurrai la tua famiglia nello nello spirito delle vacanze, riscoprendo il piacere e l’importanza dello stare insieme, anche e soprattutto se in casa ci sono dei bambini, che fanno diventare tutto più magico e divertente, rendendo il tuo Natale indimenticabile.



