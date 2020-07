Sale per feste dei bambini a Treviso

Si sta avvicinando un momento importante per tuo bimbo. Compie gli anni e vuoi rendere questa data speciale, vuoi che sia una giornata da ricordare? Ecco un elenco di sale dove poter festeggiare il compleanno dei propri figli o, in alternativa, organizzare una festa per bambini a Treviso.

Per non mettere a soqquadro la casa una scelta ideale è quella di affittare una sala per feste delle varie disponibili a Treviso dove potrete accogliere tutti i compagni di classe di vostro figlio.

Nella sala, che è un luogo idoneo a far sbizzarrire i piccoli, spesso ci sono pareti decorate, ampi tavoli disponibili dove non dovrete far altro che disporre i vostri buffet e in molti casi c'è anche un angolo speciale dove tagliare la torta del vostro piccolo principe o principessa. In molte sale, con un piccolo extra, potrete anche evitare di ripulire alla riconsegna: se ne occuperà il gestore e voi non dovrete far altro che riportare a casa gli avanzi e la montagna di regali ricevuti.

Chi ha dei bimbi sa benissimo quanto ci tengano a festeggiare le occasioni importanti, dal proprio compleanno alle ricorrenze come Natale, Halloween e Carnevale. Oggigiorno esistono tantissime alternative e opportunità per organizzare feste a tema in sale dedicate con animazione professionale, ma è possibile anche organizzare un party in una sala in affitto per poche ora, altrettanto colorato e divertente come quelli organizzati fuori e molto più economico.

Le feste di compleanno restano tra i ricordi più belli dell’infanzia che ognuno di noi si porta dentro per tutta la vita. Proprio per questo, anche la preparazione del party può essere essa stessa un momento di divertimento e condivisione tra genitori e figli.

Il primo, e forse anche il più importante consiglio che possiamo darvi, è quello di ascoltare i desideri del piccolo festeggiato: per un giorno lui, o lei, sarà il protagonista assoluto.

Costi?

dipende dal giorno della settimana e dal'orario. Per risparmiare qualcosa, si può scegliere anche la domenica mattina. In genere i prezzi variano da un minimo di 80 euro in base alla grandezza della sala e ai vari optional che richiederete.

Una sala feste per bambini è uno spazio adibito al gioco ed alle attività ricreative per l’infanzia e il divertimento in sicurezza. Molte famiglie ricorrono a questi spazi per feste di compleanno o eventi legati ai loro piccoli oppure solo per farli divertire qualche ora nel pomeriggio.

Sale a Treviso

Super Park Treviso - Organizza feste di compleanno, realizza il sogno di ogni bambino. Feste a tema, prelibatezze e tanto divertimentooffre un’esperienza entusiasmante per tutta la famiglia, a partire da un anno di età fino all’adulto. I genitori potranno partecipare e accompagnare il proprio figlio nelle varie attrazioni del parco. Attività irresistibili, sport, passione e divertimento saranno la base per una giornata indimenticabile nel nostro parco divertimenti.

Spazio Bimbi Treviso - Una festa di compleanno unica ed indimenticabile in una location a misura di bambino. Una realtà che concilia servizio ed utilità sociale, beneficio alle famiglie, nel cuore della città di Treviso. Un luogo familiare, pensato con grande attenzione; uno spazio che valorizza l'espressività e la creatività di ogni bimbo, coniugando l’esigenza di sicurezza ed affettività con il bisogno di conoscenza, esplorazione e scoperta.

Le sale parrocchiali

Molte parrocchie e/comuni mettono a disposizione delle sale per vari usi: feste, riunioni ecc. Normalmente ogni parrocchia (o quasi) e i Circoli Noi mettono a disposizione una o più sale riscaldate e alle volte attrazzate che hanno un costo di affitto a serata molto basso. Ecco alcuni riferimenti utili per chiedere informazioni sulle sale per bambini.

Parrocchia di San Pelagio

Treviso - 0422 303779

Chiesa di Sant'Ambrogio

Treviso - 0422 540334

Parrocchia del Sacro Cuore

Treviso - 0422 23243

Parrocchia di Cristo Re in Selvana

Treviso TV

0422 301912

Parrocchia di San Liberale

Treviso - 0422 230684

Parrocchia di Santa Bona

Treviso - 0422 23285

Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice

Treviso - 0422 402867



Parrocchia di San Giorgio in Quinto di Treviso

Quinto di Treviso - 0422 379070



Parrocchia di San Paolo

Treviso - 0422 23746

Parrocchia di San Nicolò

Treviso - 0422 548626

Parrocchia di Sant'Andrea in Riva

Treviso - 0422 540661

Parrocchia di Sant'Elena in Monigo

Treviso - 0422 260829

Cattedrale di Treviso - Parrocchia di San Pietro Apostolo

Treviso - 0422 545720

Chiesa di Sant'Agnese

Treviso - 0422 545328

Diocesi di Treviso

Treviso - 0422 416700

Parrocchia di Conscio

Conscio TV - 0422 785201

NOI Treviso Centro culturale

Treviso - 0422 419538

Chiuso ⋅ Apre ven alle ore 08:30

Parrocchia di Padernello

Padernello TV - 0422 959019