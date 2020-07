Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili a Treviso e provincia

Di fronte al problema della dipendenza, negli anni si è rivelato necessario e importante la presenza di comunità di recupero. Per una persona fragile come chi abusa di alcol o sostanze, avere una rete di sostegno è fondamentale per il processo di ritorno alla vita normale.

Le comunità di recupero sono luoghi dove giovani o adulti possono ritrovare un proprio equilibrio grazie a percorsi mirati. In Veneto, così come a Treviso e provincia, sono varie le strutture che offrono l'opportunità di ricominciare.

Le comunità sono state concepite per offrire alle persone in difficoltà un'occasione per entrare all'interno di una rete di sostegno, in sicurezza, in modo da potersi reintegrare più facilmente nella società. Ma la comunità è anche il luogo sicuro in cui l'individuo svolge il suo percorso riabilitativo.

ULSS 2 Marca Trevigiana

Le attività riabilitative vengono effettuate secondo progetto:

- nelle Comunità Terapeutiche e negli appartamenti protetti (strutture residenziali);

- nei Centri Diurni;

- nelle varie tipologie di inserimento lavorativo;

- nel progetto IESA (inserimento eterofamiliare supportato per adulti);

- nelle varie forme di residenzialità leggera con autonomia supportata (progetto casa, appartamenti dedicati e social housing).



La scelta dell’utente, la definizione del progetto e la durata del percorso, stabilite secondo esclusivi criteri di gravità e priorità clinica, avvengono in base alle valutazioni dei Centri di Salute Mentale (CSM) che hanno in cura il paziente. Il responsabile di struttura è sempre un medico del Centro di Salute Mentale a cui la struttura afferisce. In nessun caso adempiono a funzioni abitative o prevalentemente assistenziali.

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta

Distretto di Treviso Distretto di Pieve di Soligo Distretto di Asolo CTRP Aurora (Villorba) CTRP Villa delle Rose (Vittorio Veneto) CTRP Padiglione Piva (Valdobbiadene) CTRP Salgareda (Salgareda) CTRP Beato Frà Claudio (Susegana) CTRP Il Gelso ( Castelfranco Veneto) CTRP Monigo (Monigo)

Se credi di avere bisogno di aiuto con l'abuso di alcol, sostanze oppure con comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico, dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo...), o vuoi aiutare qualcuno che presenta queste difficoltà, ecco contatti e indirizzi.

I Centri indicati dal Dipartimento per le Politiche Antidroga del ministero

Treviso

VILLA REGINA MUNDI

Tipologia: COMUNITÀ TERAPEUTICA - CONGREGAZIONE PIE SUORE

Indirizzo: V.le Brigata Treviso, 1/A - Treviso

Tel: 0422/301744

CEIS TREVISO

Tipologia: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

Rete o associazione di appartenenza: FICT / CEIS

Indirizzo: Viale Felissent Gian Giacomo, 58 (Sede Legale) - Via S. Artemio, 16/A (Sede Centrale) - Treviso

Tel: 0422/307438

Sito Web: http://www.ceistreviso.it/

Conegliano

COMUNITÀ GIOVANILE

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS

Indirizzo: Via Oritigara, 131 - Conegliano

Tel: 0438/60025

Sito Web: http://www.comgiova.it/

PICCOLA COMUNITÀ

Tipologia: ASSOCIAZIONE ONLUS

Indirizzo: Via P. Molmenti, 8 - Conegliano

Tel: 0438/411374

Sito Web: http://www.piccolacomunita.org/