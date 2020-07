Informagiovani a Treviso: tutte le informazioni

L'Informagiovani è un servizio informativo gratuito del Comune di Treviso, che rende disponibili informazioni sulle opportunità offerte sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i giovani. L’Informagiovani, come il Centro Giovani, si inserisce in un più ampio “Progetto Giovani” che realizza programmi di promozione delle politiche giovanili.



All’Informagiovani si può:

consultare la documentazione (dossier, guide, libri, opuscoli, dépliant, ecc.) su vari argomenti: istruzione, professioni, educazione permanente, lavoro, sanità e vita sociale, tempo libero e cultura, vacanze, estero e sport;

prelevare depliant, opuscoli e programmi messi in distribuzione;

affiggere annunci nella bacheca esterna, consultabile anche on-line (cerco/offro lavoro e casa, varie...);

chiedere l'inserimento del curriculum vitae nella Banca Dati Curricula a disposizione di tutte le aziende, cooperative ed enti che ricercano personale;

interrogare direttamente l'operatore: il colloquio diretto tra l'operatore e i giovani rappresenta la modalità più significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare correttamente la domanda, ed eventualmente di approfondire la richiesta.

Inoltre presso l'Informagiovani sono attivi gli sportelli:

Eurodesk e Servizio civile, il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00;

Orientamento informativo scuola&lavoro, su appuntamento;

Curriculum, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00, su appuntamento.

Periodicamente vengono realizzate delle guide tematiche - messe a disposizione anche on-line - su argomenti di particolare interesse: associazioni giovanili, vacanze finalizzate, cerco/offro lavoro, cerco/offro casa.



L’ Informagiovani è rivolto a tutti, pur privilegiando i giovani dai 15 ai 35 anni, e per accedervi basta recarsi presso l’ufficio oppure telefonare.

Progetto Giovani Treviso Via Dalmazia, 17, Treviso

Tel. 0422-262557 https://www.progettogiovanitv.it/#

Informagiovani Treviso - Ex Tribunale - Piazza Duomo, 19 31100 Treviso

Tel. 0422 658540