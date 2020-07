Le biblioteche di Treviso dove studiare e lavorare

Le biblioteche sono il posto migliore per potersi concentrare sullo studio o sul lavoro, sono confortevoli e il wi fi è gratuito. Queste infatti vengono prese d'assalto dagli studenti universitari nelle sessioni d'esame, oppure dagli studenti delle superiori alle prese con l'esame di maturità. Ma all'interno delle biblioteche comunali possiamo trovare anche lavoratori o persone che si vogliono leggere in totale relax un buon libro o fare ricerche in internet.

Nel territorio del Comune di Treviso ci sono diverse biblioteche, comunali e non. Di seguito l'elenco, con orari di apertura, indirizzi e contatti.

Biblioteca Comunale Borgo Cavour

Indirizzo: Borgo Cavour, 20

Telefono: 0422.545042 - 658443

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Biblioteca Comunale BRAT

Indirizzo: via Caccianiga

Telefono: 0422.547383

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 alle 18.30

Biblioteca Comunale GIL

Indirizzo: via Giacomelli, 10

Telefono: 0422.658351 - 410840

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.55; sabato dalle 9.00 alle 12.55

Biblioteca Comunale S. Antonino

Indirizzo: via S. Antonino, 192

Telefono: 340.4795288

Orari di apertura: dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.30

Biblioteca Comunale S. Liberale

Indirizzo: via Calabria

Telefono: 0422.262823

Orari di apertura: lunedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00

Biblioteca Capitolare del Duomo

Indirizzo: via Canoniche, 9

Telefono: 0422.416789

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Biblioteca Fondazione Benetton

Indirizzo: via Cornarotta, 9

Telefono: 0422.5121

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00

Biblioteca Fondazione Mazzotti

Indirizzo: via A. Marchesa, 11/A

Telefono: 0422.346066

Orari di apertura: martedì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; dal mercoledì al giovedì, dalle 14.00 alle 17.00

Biblioteca Istresco

Indirizzo: via S. Ambrogio di Fiera, 60

Orari di apertura: lunedì, dalle 13.00 alle 18.30; mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; sabato dalle 10.00 alle 16.00

Biblioteca del Seminario Vescovile

Indirizzo: piazzetta Benedetto XI, 2

Telefono: 0422.324821

Orari di apertura: martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Centro Servizi Biblioteche

Indirizzo: via Cal di Breda, 116

Telefono: 0422.656716

Orari di apertura: lunedì e mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Biblioteca del Museo Etnografico Case Piavone

Indirizzo: via Cal di Breda, 130

Telefono: 0422.308910 - 656707/06

Orari di apertura: dal giovedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

