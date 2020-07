Come aprire un’azienda agricola a Treviso e in Veneto

Il Veneto si sa è una regione verde e nella provincia di Treviso è una attività che può essere ancora remunerativa, a patto che si posseggano certe caratteristiche imprenditoriali. Oltre ad avere una grande motivazione, del terreno disponibile e una buona dose di competenza, investire aprendo un’azienda agricola non differisce molto dal costituire una società tradizionale.

Sono sempre più numerose le persone che decidono di lasciare la frenesia della città per trasferirsi in campagna e dedicarsi alla coltivazione della terra e all’allevamento. Quelli dell’agricoltore e dell’allevatore sono mestieri antichi, che la trasformazione tecnologica ha reso meno faticosi e semplificato grazie all’introduzione di macchinari e di moderni sistemi di monitoraggio e analisi. Molte soddisfazioni le sta dando anche il settore del biologico su cui ci sono molte prospettive per il futuro.

Avere una strategia d’investimento ragionata e precisa per aprire un’azienda agricola è fondamentale perché è possibile avere l’accesso a molti finanziamenti regionali o europei. Questo genere di attività gode di numerosi incentivi che si possono ottenere presentandosi ai bandi nella maniera giusta e con un valido business plan. Contributi speciali se è un'azienda femminile.

I passaggi burocratici

Ecco alcuni passi da compiere:

Aprire una partita Iva; registrarsi all'Agenzia delle Entrate

Iscrivere la nuova attività nel Registro delle Imprese in Camera di Commercio,

Aprire una posizione INPS e INAIL;

Nel caso in cui si intenda predisporre anche una vendita diretta dei prodotti agricoli, sarà necessario richiedere un permesso ASL, ossia un’autorizzazione sanitaria.

Per aprire un’azienda agricola è requisito indispensabile avere anche il titolo di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), che viene riconosciuto dalla Regione. Per ottenerlo è necessario:

possedere specifiche conoscenze agricole (diploma o laurea in agraria) oppure un’esperienza nel settore di almeno 3 anni, o ancora aver partecipato a corsi regionali;

che l’attività agricola rappresenti almeno il 50% del proprio lavoro e almeno il 50% del proprio reddito.

iscriversi alla gestione previdenziale agricoltura.

È possibile avanzare richiesta per ottenere il titolo IAP presso gli Uffici della Provincia. Non è necessario possedere tutti i requisiti al momento della presentazione della domanda: infatti, possono essere tranquillamente perseguiti entro i due anni successivi.

Una volta ottenuto il titolo IAP, si può iniziare a progettare l’attività agricola vera e propria, e quindi a stabilire quali caratteristiche dovrà possedere.

Per avviare un impresa agricola a Treviso

Ecco a chi ci si può rivolgere per ottenere tutte le informzazioni sull'attività che si desidera aprire:

Associazione Provinciale Allevatori

Vicolo Mazzini, 24

31020 - Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 312811 web: www.apatv.net

APAT - Associazione degli Apicoltori di Belluno, Treviso e Venezia

Via Porcù, 13

S.S. Angeli del Montello - Treviso

Tel. 0422 771281

Associazione Coltivatori della Castellana

Piazza Martiri della Libertà, 8

31050 Vedelago (TV)

Tel. 0423 700170

Associazione Nazionale Bachicoltori

Via Augusto Serena, 45/a int. 11

31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423 615699 - web: www.bachicoltori.it

Associazione Produttori Ortofrutticoli della Marca Trevigiana A.P.O.M.T.

Via Marconi, 35 (uffici) e 47 (magazzino)

31021 Mogliano Veneto (Tv)

Tel. 041 5902470-5901364



Via Mercato Ortofrutticolo

31100 Treviso

Tel. 0422 432704-432853

Confederazione Italiana Agricoltori

Via Noalese, 75

31100 Treviso

Tel. 0422 260118

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Coldiretti

Viale Biasuzzi, 20

31038 Paese (TV)

Tel. 0422 954111 - web: www.coldiretti.it

Unione Generale Coltivatori - COPAGRI

Via Mioni, 24

31020 San Polo di Piave (TV)

Tel. 0422 855587

Confagricoltura (ex Unione Provinciale degli Agricoltori)

Via Feltrina, 56/B

31038 Castagnole di Paese (TV)

Tel. 0422 410135 - web: www.confagricolturatreviso.it