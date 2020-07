Lo Sportello Unico per le Attività Produttive: cosa è il Suap e come funziona

Il SUAP è un ufficio del Comune. Lo Sportello Unico è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e delle prestazioni di servizi. Opera esclusivamente in modalità telematica grazie al Portale impresainungiorno.gov.it.

Cosa fa il SUAP?

rende semplici e rapide le fasi di ricevimento e l'eventuale smistamento delle pratiche alle altre amministrazioni

concerta l'operatività degli Enti coinvolti nel processo autorizzativo, grazie a regole condivise e costantemente aggiornate

controlla i tempi di chiusura dei procedimenti

assicura l'omogeneità e l'uniformità dell'offerta dei servizi alle imprese

assiste le imprese nella comprensione degli adempimenti a loro carico

assume il ruolo di Punto Singolo di Contatto anche per tutti i prestatori di servizi, come prevede la Direttiva-servizi

Come individuare il SUAP competente?

Per individuare il SUAP competente è necessario collegarsi al sito ufficiale www.impresainungiorno.gov.it, dove inserire i dati (regione, provincia, comune) relativi al luogo ove si intende svolgere l'attività.

A questo punto si possono ottenere due risposte diverse:

se il Comune si è accreditato in proprio, comparirà il link al sito istituzionale del Comune ove è presente la modulistica per effettuare gli adempimenti. L'utente - collegandosi al sito del comune prescelto - troverà le indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle pratiche. Per accedere a tale pagina l'utente deve essere in possesso di dispositivo CNS. Il percorso guidato porta alla creazione della pratica SUAP su modulistica approvata dalla Regione Veneto

Informazioni

Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito: www.impresainungiorno.gov.it

Suap Comune di Treviso

Cura la semplificazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, gli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia che mirano a coordinare e snellire le richieste e gli adempimenti amministrativi necessari, rispettivamente, per la creazione di impresa e per gli interventi di edilizia.Cliccando sul collegamento qui sotto si accederà alla presentazione del nuovo Sportello Unico Attività Produttive.

Presentazione Sportello Unico.

RIFERIMENTI E RECAPITI

Indirizzo

VIA Municipio n.16 - TREVISO

Telefono

0422658432

Tutti i servizi:

Acconciatori/Estetiste

Agenzie d'affari

Agevolazioni e sanzioni

Artigianato

Ascensori

Attività di pubblico spettacolo

Carburanti

Commercio aree pubbliche

Commercio fisso

Edicole giornali e riviste

Fiere

Noleggio

Pesche lotterie tombole

Produttori agricoli

Pubblici esercizi

Sale giochi e videogiochi

Sanità

Spettacoli viaggianti (Circo, Fiere di San Luca, spettacoli viaggianti)

Trasporti

Turismo

Installazione luminarie natalizie