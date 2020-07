Centri servizi per l'immigrazione a Treviso

A Treviso gli utenti stranieri ed extracomunitari possono rivolgersi ad alcuni uffici per risolvere problemi burocratici o chiedere aiuto. Di seguito i principali punti di riferimento:

Sportello Unico per l'Immigrazione a Treviso

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO

Centralino tel:0422 592411 - Piazza dei Signori, 22 Treviso

Questura - Permesso di soggiorno

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO, RINNOVO, CONVERSIONE, AGGIORNAMENTO O DUPLICATO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Questura di Treviso Polizia di Stato

Indirizzo: A, Piazza delle Istituzioni, 1,Treviso

lun-ven 08–12:30, sab-dom Chiuso

Telefono: 0422 248111

Servizi Immigrati Comune di Treviso

Ufficio servizio stranieri (Comune)

Servizio Informazioni Stranieri, via Carlo Alberto, 6, Treviso 31100, tel: 0422 541255. Offre: informazioni e rapporti con la questura. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 16.30-19.30, martedì, giovedì e sabato 8.30-12.30

Altri punti di riferimento per stranieri in città

CGIL, Ufficio Stranieri Via Dandolo n° 2/d Treviso 31100, tel 0422 4091 centralino. Offre: informazioni e prima assistenza, aiuto nelle pratiche per il soggiorno

ANOLF, via Cacciatori del Sile, 23 31100 Treviso (TV), tel 0422 412720, fax 0422 410653. Offre: informazioni e prima assistenza, aiuto nelle pratiche per il soggiorno - venerdì 15.00-19.00

UIL, via Battaglione Feltre, 2 Treviso 31100 [ Tel: 0422 432884 centralino ]

CARITAS, Centro di Ascolto San Nicolò, aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00. tel 0422 410675

UNA CASA PER L'UOMO La cooperativa gestisce gli Sportelli Informazione Immigrati. Gli sportelli forniscono informazioni ed orientamento su ogni aspetto inerente il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, in modo da favorirne l'integrazione nel territorio e l'accesso ai servizi. In particolare, presso gli sportelli è possibile ottenere consulenza in merito ai procedimenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'avvio delle pratiche di ricongiungimento familiare. L'attività avviene in stretto contatto con la Questura di Treviso. Il servizio offre, inoltre, l'opportunità di accedere ad informazioni riguardanti la domanda e l'offerta di lavoro nel territorio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Provincia di Treviso

Progetto Risa: Il Centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso propone per il secondo anno il Progetto Risa, iniziativa interistituzionale promossa in collaborazione con l'Azienda Ulss 9 e dieci istituti superiori trevigiani. Il progetto mira a potenziare il servizio di spazio ascolto dei Cic, Centri di Informazione e Consulenza (CIC) presenti nelle scuole, e a far collaborare in modo armonico e sinergico le figure professionali del territorio, competenti negli ambiti della prevenzione e della promozione della salute. Per informazioni: Centro di servizio per il volontariato della provincia di Treviso, tel.0422 320191, e-mail infovolontariato@trevisovolontariato.org.