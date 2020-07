Centri di orientamento al lavoro a Treviso e provincia: servizi, sedi e orari

La ricerca di un lavoro è una delle più grandi preoccupazioni che riguarda giovani e meno giovani. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro. La Regione del Veneto attua iniziative volte a sostenere i cittadini nei momenti delle scelte fondamentali nell'ambito della scuola e del lavoro. La Regione ha realizzato Cliclavoroveneto.it uno strumento facilmente fruibile, aggiornato e affidabile rivolto ai cittadini che cercano un valido supporto per orientarsi nella scelta del percorso scolastico, formativo-professionale.

La rete dei servizi per il lavoro

I servizi di incontro fra domande e offerte di lavoro di cittadini e imprese sono forniti da una rete di soggetti pubblici e privati, in grado di garantire capillarmente nel territorio risposte personalizzate.

I Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) offrono un servizio di prima accoglienza, orientamento, informazioni relative al mondo del lavoro, opportunità di impiego a giovani, lavoratori, cassaintegrati, disoccupati e persone diversamente abili.

Le richieste di lavoratori e imprese sono inserite nel SIL, Sistema Informativo Lavoro che tiene in rete gli oltre 40 Centri. Il sistema, completato dalle informazioni provenienti dalle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro è in grado di controllare l’andamento dell’occupazione nella regione.

In aggiunta a questi servizi pubblici la Regione, attraverso l sistema di accreditamento per il lavoro e per la formazione ha ampliato la rete dei soggetti deputati ad erogare politiche del lavoro. Si tratta di enti idonei a erogare servizi di informazione, accoglienza, definizione di piani di accompagnamento individuale, esplorazione delle possibilità del mercato del lavoro e intermediazione. Sono enti di formazione, agenzie per il lavoro, associazioni sindacali e di categoria, aziende sanitarie, cooperative sociali, istituti scolastici.

È stato istituito l'albo regionale dei soggetti autorizzati a operare nel mercato del lavoro regionale. Anche la Regione oltre al Ministero del Lavoro, autorizza agenzie per il lavoro operanti nel territorio Veneto, con compiti di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Per la ricerca di occupazione in altri Paesi europei si veda anche la pagina di Eures.

Infine, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico regionali (Urp), è possibile ricevere informazioni sulle attività promosse dalla Regione.

Il centro per l'impiego della provincia di Treviso

Incontro domanda - offerta di lavoro : è un servizio volto a favorire l'incontro tra la domanda e l’ offerta di lavoro che comprende la ricerca, la preselezione e la collocazione del personale.

: è un servizio volto a favorire l'incontro tra la domanda e l’ offerta di lavoro che comprende la ricerca, la preselezione e la collocazione del personale. Accoglienza e primo colloquio : il servizio di accoglienza costituisce il primo contatto con coloro che sono interessati ai servizi per l'impiego.

: il servizio di accoglienza costituisce il primo contatto con coloro che sono interessati ai servizi per l'impiego. Iscrizione : richiesta di iscrizione all'elenco anagrafico dei disoccupati

: richiesta di iscrizione all'elenco anagrafico dei disoccupati Informazioni su indennità di disoccupazion e: l'indennità di disoccupazione è un beneficio economico spettante al lavoratore che ha perso il lavoro involontariamente a seguito di licenziamento e/o per fine contratto a termine ovvero in caso di dimissioni per giusta causa seguita da vertenza di lavoro.

e: l'indennità di disoccupazione è un beneficio economico spettante al lavoratore che ha perso il lavoro involontariamente a seguito di licenziamento e/o per fine contratto a termine ovvero in caso di dimissioni per giusta causa seguita da vertenza di lavoro. Informazioni su indennità di mobilità speciale (Legge 223/91)

(Legge 223/91) Informazione all’utenza in merito all’indennità di mobilità speciale , misura a sostegno del reddito erogata a favore dei lavoratori licenziati da parte di un' impresa ammessa al trattamento straordinario salariale che non possa re-impiegare tutti i lavoratori sospesi o non riesca a trovare misure alternative.

, misura a sostegno del reddito erogata a favore dei lavoratori licenziati da parte di un' impresa ammessa al trattamento straordinario salariale che non possa re-impiegare tutti i lavoratori sospesi o non riesca a trovare misure alternative. Lavori socialmente utili : è un servizio volto ad assegnare lavoratori in mobilità ( L.223/91) a lavori socialmente utili che possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali, e loro consorzi.

: è un servizio volto ad assegnare lavoratori in mobilità ( L.223/91) a lavori socialmente utili che possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali, e loro consorzi. Avviamento enti pubblici (Ex art.16 L.56/87): è un servizio volto ad avviare al lavoro persone disoccupate presso Pubbliche Amministrazioni, in profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

(Ex art.16 L.56/87): è un servizio volto ad avviare al lavoro persone disoccupate presso Pubbliche Amministrazioni, in profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Collocamento mirato : il collocamento mirato si rivolge a persone disabili in età lavorativa.

: il collocamento mirato si rivolge a persone disabili in età lavorativa. Servizi per i lavoratori stranieri .

. Formazione .

. Informazioni su apprendistato .

. Informazioni su stage .

. Recapiti: Servizio Occupazione e Servizi per l’impiego - Tel. 0412795313

LE SEDI

Centro per l'impiego

P.zza del Popolo n° 16 - 18

31029 VITTORIO VENETO

E-mail cpivittorioveneto@trevisolavora.it

telefono 0438-53552 - Fax 0438-940503

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Centro per l'impiego

P.zza Vittorio Emanuele II n° 1

31053 PIEVE DI SOLIGO

E-mail cpipievedisoligo@trevisolavora.it

telefono 0438-82002 - Fax 0438-82002

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17 00

Centro per l'impiego

Via Maggiore Piovesana n° 13

31050 CONEGLIANO

E-mail cpiconegliano@trevisolavora.it

telefono 0438-22675 - Fax 0438-411055

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Centro per l'impiego

Via Vivaldi n° 8

31044 MONTEBELLUNA

E-mail cpimontebelluna@trevisolavora.it

telefono 0423-22091 - Fax 0423-301943

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17 00

Centro per l'impiego

Via Murialdo n° 5

31046 ODERZO

E-mail cpioderzo@trevisolavora.it

telefono 0422-710666 Fax 0422-712169

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Centro per l'impiego

Via Cal di Breda, 116 31100 TREVISO

E-mail cpitreviso@trevisolavora.it

telefono 0422-656411 - Fax 0422-656446

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Centro per l'impiego

Via degli Olivi, 1/A

31033 CASTELFRANCO VENETO

E-mail cpicastelfranco@trevisolavora.it

telefono 0423 724296/737504 - Tel/Fax 0423 495305

Orari di apertura

Lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17 00

