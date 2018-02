Il lavoro si trova con lo smartphone, ecco le App più gettonate

TREVISO Servizi come la consegna di un pasto in ufficio o a casa, servizi di fattorino i vecchi pony express ora chiamati rider, lavoretti creativi, digitali informatici, baby sitter o dog sitter, lavoretti di ufficio, la riparazione di un lavandino o il montaggio di un mobile, ora vengono richiesti da un utente tramite apposite App via smartphone o via web su piattaforme online. Un esercito di lavoratori free-lance, o studenti che vogliono guadagnare qualcosa, pronti ad accettare questi lavoretti portandoli a termine per mettersi qualcosa in tasca.

Un fenomeno, chiamato ora Gig Economy, che in realtà esiste da sempre, con l’unica differenza che prima era tutto offline. I pony express che consegnano pacchi a tutta velocità per le città o i ragazzi che arrotondano la paghetta portandoci la pizza a casa non sono certo nati con il web Gig Economy, meglio conosciuta in Italia come l’economia on demand, l'economia dei lavoretti o del precariato, secondo altri, con modelli extra-flessibili . Uno studio condotto da Intuit prevede che entro il 2020 il 40% dei lavoratori americani sarà impiegato nella Gig Economy . Ma quali sono queste piattaforme o App che offrono tali lavori? Eccone alcune trovate dagli studenti dell'IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto nella loro ricerca coordinata dal Professor Daniele Pauletto (non tutte funzionano o sono operative in Italia).

ECCO LE APP SELEZIONATE

Takl ( trasporti, rider , pulizie, tuttofare )

iCarry( fattorino,consegne in città, servizio pacchi )

Bellhops (fattorini traslochi)

Favor (fattorini rider, consegna pacchi, pony espress)

TaskEasy (giadinieri, tagli erba giardino e altro)

HelloTech (ripetizioni a casa)

Le Cicogne (baby sitter)

Prefer (personal trainer, baby sitter,parrucchiere)

Zeel (massaggiatori)

Rover (dog sitter)

Petme (dog sitter)

Etsy (artigianato, vendita prodotti fatti a mano)

Handy (tuttofare, fattorini rider, idraulici,elettricisti, pulizie ...)

Takl (trasporti, pulizie, tuttofare)

TaskRabbit (montaggio mobili, tuttofare)

HopSkipDrive (trasporto, taxi bambini)

Snagajob (offerte lavori stagionali)

Foodora ( consegna cibo su chiamata bicicletta)

Deliveroo (consegna cibo dai ristoranti zona) e molte altre DoorDash e Postmates

Instacart (consegna alimentari)

Grubhub (consegna cibo con auto)

Shipt (consegna cibo)

Feastly (chef che cucinano a casa tua )

MTurk (lavori di ufficio, compiti brevi o “click work” )

Spare5 (lavori di ufficio, compiti brevi o “click work” )

SpareHire (consulenti finanziari )

Fiverr (freelance dai copywriter ai digital marketer) e Hubstaff Talent, Moonlighting, Freelancer, Upwork, Zintro

Lionbridge ( traduttori )

Care.com ( assistenza domiciliare )

Wonolo ( agenzia lavoro )

YourMechanic ( meccanici auto moto )

Uber ( taxi, trasporti ) e molte altre tra cui Lyft, Wingz e Turo

E se non voglio fare lavori posso sempre guadagnare qualcosa con queste

Closet Collective (affitto vestiti dal tuo armadio )

SpotHero (affitta parcheggi, garages )

ParkingPanda (offerta parcheggi )

Rentah (noleggio varie cose )

Airbnb (affitta proprie stanze,camere, appartamenti )

HomeAway (affitta proprie stanze,camere, appartamenti )

Onefinestay (affitta proprie stanze,camere, appartamenti )

VRBO (Vacation Rentals by Owner) (affitta case vacanze)

OneFineStay (affitta proprie stanze,camere, appartamenti)