Sindacato Cisl Treviso e provincia: sedi, orari e informazioni

La Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) è un'organizzazione sindacale di ispirazione laica che raccoglie al suo interno, attraverso le strutture sindacali di categoria, lavoratori di settori diversi (agricoltura, industria, pubblico impiego, servizi) e pensionati, senza alcuna pregiudiziale politica, ideologica e religiosa.

Storia della Cisl

La Cisl nasce il 30 aprile 1950, grazie alla confluenza della Libera Cgil (LCgil), di parte della Fil e di alcuni sindacati autonomi del settore dei servizi pubblici e privati. Era un momento storico in cui l’Italia, e con essa il mondo del lavoro, era divisa ideologicamente e politicamente. Da una parte la democrazia occidentale, dall’altra il comunismo. Allora si fece una scelta in nome del progresso, della democrazia e della libertà della persona, ispirandosi al cattolicesimo democratico e al riformismo laico.

Chi Finanzia la CISL

La Cisl è finanziata esclusivamente dai suoi iscritti, l'adesione alla Cisl si realizza attraveso il versamento di una quota contributiva che varia da categoria a categoria. La Cisl è un sindacato, che ha come finalita' l'emancipazione dei lavoratori in una societa' giusta, ed e' pertanto senza finalita' di lucro.

Federazioni di categoria CISL

FIM: Federazione italiana meccanici

FEMCA: Federazione energia, moda, chimica e affini

FILCA: Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini

FISTEL: Federazione dello spettacolo, informazione e telecomunicazioni

FLAEI: Federazione lavoratori aziende elettriche italiane

FAI: Federazione agricola alimentare ambientale industriale

FISASCAT: Federazione italiana addetti servizi commerciali, affini e turismo

FIRST: Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

FIT: Federazione italiana trasporti

FNP: Federazione Nazionale Pensionati

CISL FP: Federazione dei lavoratori pubblici e servizi

CISL Scuola: Sindacato della scuola

SLP: Federazione dei lavoratori delle poste

FNS: Federazione Nazionale Sicurezza

FELSA: Federazione dei Lavoratori Somministrati, Autonomi ed Atipici

UGC: Unione generale coltivatori

FIR: Federazione innovazione e ricerca

CISL Medici: Sindacato dei medici

CISL Università: Sindacato dell'Università

La CISL è un'organizzazione sindacale fondata sui principi di libertà, giustizia, partecipazione, solidarietà, uguaglianza, responsabilità e autonomia. L’adesione alla associazione è libera e rappresentano nel trevigiano più di 90 mila iscritti lavoratori e pensionati.

Le Federazioni rappresentano e organizzano gli iscritti sulla base del comparto a cui appartiene l'azienda, il settore merceologico o l'ente in cui i lavoratori prestano la loro opera e sottoscrivono i contratti collettivi.

Nelle 25 sedi territoriali accolgono ogni giorno migliaia di persone che si rivolgono al sindacato per avere rappresentanza e tutela nel lavoro e per essere supportate nel disbrigo delle pratiche. Assistono e orientano lavoratori dipendenti e atipici, pensionati, disoccupati, studenti, immigrati, contribuenti, consumatori e inquilini.

I servizi di CISL

Assistenza alla compilazione e alla presentazione del modello UNICO

Assistenza agli adempimenti di imposta unica comunale (IUC) sugli immobili

Compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE e di domande per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, a contributi di sostegno, a provvedimenti per diritto allo studio con calcolo ISEE Università.

Compilazione modelli Inps per gli invalidi civili (ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS)

Assistenza alla compilazione e alla presentazione dei modelli reddituali Inps (RED)

Assistenza alle pratiche di successione

Consulenza catastale

Assistenza nel contenzioso con gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate

Servizio casa

Colf e badanti

Servizi contabili e legali per i possessori di partita iva (SAF)

Sedi di Treviso e provincia

› TREVISO

Via Cacciatori del Sile, 23

Dal lunedì al Venerdì 8.30 - 18.30

Tel. 0422.585811

CAF Assistenza fiscale

Via Cacciatori del Sile, 20

Tel. 0422/578411

Patronato Inas

Via Cacciatori del Sile, 25

Tel. 0422/545611

Pensionati

Via Cacciatori del Sile 21/a

Tel. 0422/410245



› CASTELFRANCO

Via Piccinini, 25

Orari: 9.00-13 / 15.30-18.30

Tel. 0423.494723

Caf Assistenza fiscale

Via Roma 33

Tel. 0423.720922

› CONEGLIANO

Via Cadore, 14

Orari: 9.00-12.30 / 14.30-18.30

Tel. 0438.361811

CAF Assistenza fiscale

Tel. 0438.412186

Patronato Inas

Via Cadore, 16

Tel. 0438.361854



› MOGLIANO VENETO

Piazza Caduti, 23

Tel. 041.5901276



› MONTEBELLUNA

Via Buzzati, 16/A

Orari: 8.30-12.30 / 14.30-18.30

Tel. 0423.294294

CAF Assistenza fiscale

Tel. 0423.294211

Patronato Inas

Tel. 0423.294217

› MOTTA DI LIVENZA

Piazza San Rocco, 17 - Tel. 0422.860333

› ODERZO

Via Mazzini, 19

Orari: 9.00-12.30/14.30-18.30

Tel. 0422.717519

CAF Assistenza fiscale

Via Mazzini, 23

Pensionati - Tel. 0422/717511

› ONE' DI FONTE

Via Asolana, 20/a

Tel. 0423.949330

› PAESE

Via Trieste, 4

Tel. 0422.450272



› PIEVE DI SOLIGO

Via Chisini, 45

Tel. 0438.83636

CAF Assistenza fiscale

Tel. 0438.980833



› RONCADE

Via Giovanni XXIII, 32

Tel. 0422.841250



› SPRESIANO

P.za Mauro Sordi, 1/e

Tel. 0422.880920



› VALDOBBIADENE

Via Piva, 39

Tel. 0423.972880



› VITTORIO VENETO

Via Carlo Baxa, 13

Tel. 0438.57319

CAF Assistenza fiscale

Tel. 0438.53453

› VILLORBA (CARITA')

Via Galvani, 11/I

Tel. 0422.910611