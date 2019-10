La preparazione dei pasti: pianificare, preparare, risparmiare!

Prepara la linea

Potresti non essere in grado di cucinare tutto ciò che prepari, fino a quando non ti avvicini a mangiarlo, ma ciò non significa che non può' essere preparato in anticipo. Trita tutte le verdure per la settimana e mettile in contenitori nel frigorifero o nel congelatore . Puoi cucinarne alcuni, altri confezionarli come snack, contribuendo anche a salvaguardare freschezza e nutrienti, nonché avere a disposizione un contorno o una porzione di frutta sana, rapida e pret a porter.

Crea mix e anticipa la colazione

Per la tua colazione, dedicati alla preparazione la sera prima di dormire: crea barattolini con yogurt e avena, prepara mix in contenitori a chiusura ermetica, con cereali o biscotti o un barattolo di vetro in cui aggiungerai la tua scelta di liquido (latte di mandorle, latte normale, ecc.), insieme a frutta, noci, semi, per creare combo divertenti che siano salutari e veloci, quando bisogno di qualcosa di portatile. La parte migliore, è che la miscela si trova nel tuo frigorifero durante la notte, quindi è veloce da montare.

Utilizza lo spazio del congelatore

Il congelatore, si rivela lo strumento migliore per la preparazione dei pasti, perché è utile per conservare tutto il cibo che prepari durante la settimana. Investi in sacchetti per congelatore, per conservare la maggior parte delle cose prefabbricate e in modo organizzato. In questo modo, quando hai bisogno di un pasto o eri troppo occupato per ricordare la cena, tutto ciò di cui hai bisogno, é già lì ad attenderti nel congelatore.



Vediamo cosa ti occorre per il tuo food plan:

Piattino da pranzo con separatori

Lunchbox

Buste congelatore riutilizzabili