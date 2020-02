Scarpe bianche sporche? Guida per una pulizia efficace

Che si tratti di scarpe sportive o meno, il bianco, nelle diverse declinazioni materiche, tutti ne possiedono almeno un paio nel guardaroba. Tuttavia, sono opzioni tanto versatili, quanto noiose, quando si parla di pulizia delle stesse. Naturalmente, tutti farebbero del loro meglio per sbarazzarsi dello sporco e delle macchie sulle scarpe e restituire loro, lo splendido e candido colore originale, ormai spento. Ma quanti di voi ci riescono? Ecco alcuni dei modi più efficaci per pulire le scarpe bianche e prova a vincere questa personalissima lotta casalinga!

Diversi approcci per pulire le scarpe bianche

Che si tratti di scarpe di tela, scarpe di cuoio o qualsiasi altro materiale, pulire le scarpe bianche, è davvero una gran fatica. Ora puoi pulirle correttamente, solo impiegando alcuni semplici ingredienti che sono già in casa tua! Dai un'occhiata a quest'elenco:

1. Candeggina

La candeggina, è uno dei modi migliori per pulire le scarpe bianche. Ma attento, è altamente tossico e se ingerito, potrebbe causare irritazione ai polmoni, alla pelle, alla bocca e persino agli occhi. Quindi, assicurati di prendere le giuste precauzioni mentre lo impieghi. Ecco come puoi pulire le scarpe bianche, usando la candeggina. Prendi un contenitore e aggiungi un bicchiere di candeggina a 2L di acqua, prendi uno spazzolino da denti ormai vecchio e mescola entrambi le soluzioni, ponendoti in un'area ventilata. Usando lo spazzolino, inizia delicatamente a strofinare le scarpe, rimuovendo le macchie. Al termine, prendi dell'acqua calda e risciacqua entrambe le scarpe correttamente. Dopo il lavaggio, lascia asciugare le scarpe da sole per diverse ore. Le tue scarpe, finalmente bianche, sono pronte!

2. Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, è molto popolare per pulire e disinfettare in casa, ma è anche il miglior detergente per scarpe, in particolar modo per quelle bianche. Inoltre, se miscelato con dell’aceto bianco, al contempo le rinfrescherà. Ecco cosa devi fare: prendi una ciotola e aggiungi 1 cucchiaio di acqua calda, 1 cucchiaio di aceto bianco e 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio. Mescola tutti e tre gli ingredienti correttamente, usando un pennello, devi ottenere una pasta consistente. Facendo movimenti circolari, strofina bene le scarpe usando uno spazzolino. Lascia in posa sulle scarpe, in un luogo luminoso, meglio se esposta al sole, per circa 3-4 ore. Quando la miscela sulle scarpe si asciuga, batti entrambe le scarpe per rimuovere la pasta. Le tue scarpe splenderanno di luce.

3. Shampoo delicato

Hai una macchia d'olio sulle tue scarpe bianche? Usa uno shampoo delicato e lava via con acqua calda. Usando un vecchio spazzolino da denti, strofina delicatamente Al termine, pulire semplicemente l'area lavata con acqua calda. Questo metodo ti assicurerà la rimozione senza danneggiare le scarpe.

4. Dentifricio

Il dentifricio, può tornare utile nella rimozione delle macchie e accendere il bianco delle tue scarpe. Prendi una porzione di dentifricio e avvalendoti di uno spazzolino, applica sull’area interessata, mediante movimenti circolari. Lascia in posa per 10 minuti, rimuovi quindi con un panno. Scegli un dentifricio bianco originale, che rimuova correttamente le macchie e non rilasci colore.

5. Gomma e aceto bianco

Questo è un metodo davvero magico. Questo trucco, è il modo migliore per pulire le scarpe bianche scamosciate, notoriamente delicate. Prendi un panno di cotone, aceto bianco, pennello in pelle scamosciata e gomma. Con un panno di cotone, asciuga l’umidità presente sulle scarpe. Ora, inizia a strofinare con la gomma, poi con un panno di cotone immerso in aceto bianco e rimuovi definitivamente la macchia. Quando le tue scarpe saranno prive di qualsiasi macchia, lascia che si asciughino all’aria aperta.

Questi erano alcuni dei modi efficaci per pulire le scarpe bianche, senza utilizzare alcun solvente a base di sostanze chimiche, nonché economico. Quindi, la prossima volta che pensi a come fare, prova uno di questi trucchi.

Domande frequenti

1. Posso lavare le scarpe bianche in lavatrice?

Non provare mai a lavare le scarpe bianche in lavatrice, assieme ad altri capi. Ciò può causare scolorimento o persino danni permanenti.

2. Come puoi proteggere le scarpe bianche dallo scolorimento?

Per proteggere le tue scarpe dallo scolorimento, conservale al chiuso o in luoghi con un'esposizione al sole inferiore a zero.

3. Come si puliscono efficacemente i lacci delle scarpe?

I lacci delle scarpe, possono essere lavati in lavatrice, tuttavia, per rimuovere qualsiasi tipo di macchia, immergerli in acqua calda, un giorno prima di lavarli porli in lavatrice.

4. Riguardo le suole delle scarpe?

Le suole, catturano sporco tremendo, vario e testardo. Pretrattalo con un lavaggio/ammollo preventivo, immergendole in acqua calda, per circa un giorno prima di trattarle in modo puntuale.

Adoriamo avere sneakers bianche in un guardaroba. Funzionano davvero bene con tutto nell’armadio. Tuttavia, mantenere pulite le scarpe da ginnastica bianche, potrebbe essere un compito stressante. Ora hai i mezzi e le conoscenze, perché questo compito sia alleggerito, rapido ed efficace.

