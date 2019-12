Christmas party: la scelta dell’outfit perfetto

Sei già in crisi perché non sai come vestirti durante le feste natalizie? Segui i nostri consigli: ti renderanno la scelta del look perfetto un po’ più facile, apparendo al meglio, senza tralasciare i dettagli. Ci sono così tante celebrazioni a cui partecipare durante questa stagione festiva: feste e riunioni di famiglia sono l’inevitabile appuntamento delle vacanze natalizie. Destreggiarsi nella scelta dell’outfit giusto non è facile. Di seguito una serie di consigli su cosa fare e cosa evitare, che ti aiuteranno a decidere il look di Natale e Capodanno giusto, senza rinunciare alla tua personalità e soprattutto evitando cadute di stile (osare va bene, ma evita di sembrare un elfo con le luminarie!.

Festa di Natale informale

Se l'invito indica un outfit casual, significa che sei aperto a essere te stesso. Indossa qualunque cosa ti faccia sentire a tuo agio. L'abbigliamento casual, consente alla tua individualità di brillare, piuttosto che soddisfare gli standard formali o conformarsi a un certo stile. Ricorda però che è natale e quindi, almeno in questa occasione, potresti voler tirare fuori il tuo miglior abbigliamento casual.

Festa di Natale casual elegante

Con questa ‘etichetta’, significa che l'host vuole che sia raffinato, ma non troppo. La chiave è trovare l’equilibrio. Questo significa che i jeans sono out, mentre gonne e culottes sono in. Di solito, un indicativo è immaginare di vestirsi per andare al ristorante o in una caffetteria elegante. Indossa un paio di tacchi o scarpe eleganti piatte con un bel top o una giacca. Naturalmente, gli abiti sono sempre un must e adatti anche per questa occasione, assicurati solo che sia bello e semplice, niente di troppo appariscente.

Festa di Natale semi-formale

Il codice di abbigliamento semi-formale, può essere difficile da bilanciare. Non puoi vestirti in modo formale, ma può anche essere difficile sminuire il tuo look. Per le donne, l'opzione migliore è un vestito, altrimenti una tuta sarà la svolta. Scegli qualcosa di più formale di un abito da cocktail, ma più casual di quello che indosseresti ad un evento di cravatta nera. Se stai cercando un vestito, dovresti sceglierne uno lungo o al ginocchio. Abbina il look, ad un tacco e borsa notevoli, a corredo del tuo dress e il tuo look, sarà favoloso.

Festa di Natale informale

Pensa a cosa indosseresti in ufficio e poi minimizzalo. Il tuo abbigliamento dovrebbe essere appropriato, ma non eccessivamente formale. Questo non significa che devi indossare un blazer. Per un perfetto look da festa in ufficio, indossa una giacca con pantaloni abbinati, quindi abbinalo a stivali per alleggerire. Diversamente, puoi optare per una gonna a tubino in pelle, con una camicia, un cappotto lungo e un bel paio di tacchi. Qualunque sia l'aspetto, assicurati di tenerlo sottotono e contenuto. Spalline e cravatta non sono necessari.

Cravatta nera / festa di Natale formale

Per le donne, questo codice indica che l'abito a figura intera ed elegante, è la norma. Puoi scegliere qualcosa che sia piuttosto fluido o stretto. Inoltre, non aver paura di mostrare un po' di pelle. Assicurati solo che, qualunque cosa tu scelga, riesca a sembrare sofisticato ed elegante. Abbina questo outfit a tacchi a spillo e pochette.

Cocktail Festa di Natale

Qui si richiede un abito elegante, che abbia il classico tagli al ginocchio, in cui i tacchi sono il must. Se non sei sicuro di cosa scegliere, un abitino nero sarà il tuo migliore amico. Assicurati solo che sia appropriato per l'occasione, vuoi sembrare sofisticato, quindi non optare per qualcosa di troppo rivelatore e quasi sicuramente fuori luogo.

Concludendo

Cosa indossare a una festa di Natale:

È un periodo festivo, quindi vuoi vestirti bene. Assicurati di indossare i tacchi.

Indossa almeno un capo d’abbigliamento o accessorio, nei colori natalizi. Ciò significa nero, bianco, verde o rosso.

Assicurati di apparire elegante. Non indossare nulla di troppo casual, anche se è un codice del party lo dichiara.

consigli per la scelta dell'outfit perfetto



THOB outlet - Via Municipio, 35, 31100 TV

MARELLA Treviso - Calmaggiore, 1, 31100 TV

Lofty Treviso - Piazza S. Leonardo, 3, 31100 TV