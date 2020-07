Come ottenere una borsa di studio a Treviso e in Veneto

Lo Stato ha istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, prevedendo borse di studio, a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica.

La Regione del Veneto interviene a garanzia del diritto costituzionale allo studio attraverso contributi destinati sia agli Enti sia agli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto.

la Borsa di Studio Universitaria consiste in una attribuzione economica agli studenti che abbiano i requisiti di reddito (sulla base del bando emanato dalle singole Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario: ESU di Venezia, ESU di Verona, ESU di Padova) e di merito previsti dalla legge. Lo studente, per la presentazione della domanda, deve essere in possesso della dichiarazione ISEE, rilasciata gratuitamente da qualsiasi CAF in Italia. La DGR n. 1636/2018 ha aggiornato i criteri di erogazione dei sussidi straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico.

Borse di studio regionali

La domanda va compilata online su Uniweb, mediante l'apposita richiesta di agevolazioni. Il concorso per le borse di studio regionali prevede requisiti economici e di merito differenziati a seconda delle categorie di candidati. Le borse vengono erogate in parte in denaro e in parte in servizi (alloggio e ristorazione).

Al concorso possono partecipare gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, dottorati di ricerca.

Università di Venezia

Borse per il diritto allo studio a Treviso - Le borse di studio sono aiuti economici che hanno l'obiettivo di contribuire ai costi di mantenimento sostenuti dagli studenti e sono, pertanto, di differente importo in relazione allo status dello studente:

Diritto allo studio

Studente fuori sede

Studente pendolare

Studente in sede

Informazioni e bando borse di studio regionali

https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/scuola-aiuti-agli-studenti

https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/universita-aiuti-a-studenti