Mensa scolastica: come fare richiesta a Treviso

Il servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e la secondaria di primo grado ha lo scopo di consentire la ripresa delle lezioni nel pomeriggio ma mira anche, per come è concepito e strutturato, ad essere un momento di educazione alimentare. Per le scuole dell'infanzia la mensa scolastica rientra a tutti gli effetti fra le attività didattiche.

Il servizio può essere gestito in economia diretta tramite cucina presente nella sede della scuola condotta da cuoco dipendente comunale oppure in affidamento a terzi ove la scuola non sia dotata di idonea struttura per la preparazione dei pasti in sede. Il servizio presso le scuole primarie a tempo pieno avviene normalmente in affidamento a ditta esterna individuata tramite procedura di gara secondo la normativa vigente, che provvede al trasporto con mezzi e contenitori termici idonei al trasporto di alimenti.

Indipendentemente dalle modalità di gestione sono garantite procedure standard per gli aspetti

qualitativi del servizio a partire dal menu.

Il menù, elaborato in accordo con il servizio di dietetica. Il menù rispetta i criteri di varietà, corretto bilanciamento nutrizionale, stagionalità e genuinità delle materie prime.

Ai bambini con allergie e intolleranze alimentari è garantita la somministrazione di diete particolari subordinatamente alla presentazione di certificato medico che specifichi le gli alimenti vietati.

Il certificato deve essere fatto pervenire all’ufficio istruzione direttamente dalla famiglia o tramite il personale cuoco.

Comune di Treviso

L’iscrizione alla mensa scolastica, obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire del servizio mensa, dovrà pertanto essere effettuata sul sito https://www1.eticasoluzioni.com/trevisoportalegen/.

I dati degli alunni già iscritti al servizio mensa nell’anno precedente verranno riportati automaticamente nel nuovo portale: pertanto, i genitori non dovranno effettuare alcuna operazione.

Per coloro che dovranno iscriversi per la prima volta, invece, le iscrizioni sono già aperte termineranno il 10 settembre.

Dall’11 settembre, invece, le famiglie degli alunni iscritti riceveranno indicazioni sulle nuove modalità di accesso al portale.

Ulteriori informazioni si possono trovare nella sezione del sito web del Comune di Treviso dedicata alla ristorazione scolastica.

Informazioni per certificazione spesa mensa scolastica

Dalla dichiarazione dei redditi 2020 è possibile detrarre la spesa della mensa scolastica sostenuta nel 2019.

La certificazione della spesa può essere richiesta tramite e - mail agli indirizzi:e ufficioscuole.tv@euroristorazione.it .

Informazioni rimborso credito.

La ditta Euroristorazione s.r.l. informa che saranno esclusivamente rimborsati i crediti degli Utenti uscenti dai rispettivi cicli scolastici (termine 3° anno scuola dell'infanzia, 5° anno scuola primaria, 3° anno scuola secondaria di 1° grado) e degli utenti che cambiano residenza (verso altro Comune) o istituzione scolastica.

Il credito degli alunni che continueranno il percorso scolastico nelle scuole dove è attivo il servizio di refezione del Comune di Treviso, rimarrà a disposizione per l'anno scolatico 2020/2021.

Modalità rimborso

Per ottenere il rimborso, gli utenti devono recarsi presso uno specifico esercente, individuato in base alla scuola frequentata dagli alunni che escono dal rispettivo ciclo scolastico. La diversificazione degli esercenti è stata adottata per permettere un regolare afflusso delle persone, nel rispetto delle norme anti Covid19.

Istituto Comprensivo n. 1 Martini: per gli alunni che hanno frequentato le scuole Beazzano, S. Bartolomeo, I°Maggio, Bindoni, Pascoli e Martini, il rimborso deve essere richiesto presso la Cartoleria Camiolo Laura - Via Everest 15/E.

Istituto Comprensivo n. 2 Serena: per gli alunni che hanno frequentato le scuole Rodari, Tezzone, XXV Aprile, De Amicis, Gabelli, Giovanni XXIII, Rambaldo degli Azzoni, il rimborso deve essere richiesto presso la Cartoleria Tabaccheria Civico 17 snc - Via di Borgo Cavour 17.

Istituto Comprensivo n. 3 Felissent: per gli alunni che hanno frequentato le scuole Cervellini (San Lazzaro), Anna Frank, Carrer, Manzoni, S. Giovanni Bosco, Tommaseo, il rimborso deve essere richiesto presso Buffetti - Negozio del Centro - Piazza Vittoria 8/9.

Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini: per gli alunni che hanno frequentato le scuole Andersen, Ciardi, Fanna, Masaccio, Prati, Volta, il rimborso deve essere richiesto presso Tabaccheria Zanatta Laura - Via Santa Bona Nuova 78/B.

Istituto Comprensivo n. 5 Coletti: per gli alunni che hanno frequentato le scuole Barbisan, San Paolo, Carducci, Collodi, Toniolo, Valeri, Vittorino da Feltre, il rimborso deve essere richiesto presso la Cartoleria Bernardini Marcellina - Via Sant'Angelo Treviso.

Modalità rimborso credito per cambio residenza o istituzione scolastica.

Gli utenti che cambiano residenza (verso altro Comune) o iscrivono i figli presso una scuola dove non è attivo il servizio di refezione del Comune di Treviso, devono chiedere il rimborso mandando una mail a silea@euroristorazione.it comunicando importo e IBAN per l’accredito.

Iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2020/2021.

Le iscrizioni al prossimo anno scolastico avverranno attraverso la migrazione automatica dell’anagrafica utente presente a sistema.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito a:

- iscrizioni ex novo al servizio di refezione scolastica;

- richiesta dieta speciale per patologia;

- richiesta tariffa agevolata per I.S.E.E. e alunni diversamente abili.

Eventuali segnalazioni devono essere inoltrate all'indirizzo mail: scolastico@comune.treviso.it.