Scuole medie a Treviso: l'elenco completo con le migliori

Il sistema scolastico italiano è strutturato in tre cicli di istruzione:

l'istruzione primaria, che comprende la scuola primaria, di durata quinquennale.

l'istruzione secondaria, che comprende la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale, e la scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore ) di durata quinquennale.

l'istruzione superiore, che comprende l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e la formazione professionale.

Siete alla ricerca di una scuola media (secondaria di primo grado) per vostro figlio? Vorreste iscriverlo nel vostro quartiere? Di seguito l'elenco delle scuole secondarie di 1° grado statali (ex medie).

La scuola secondaria di 1° grado pubblica è un servizio gratuito; alle famiglie viene richiesto di partecipare al costo della mensa.

Le valutazioni

Scuola Media Serena di Treviso

La Scuola Media Statale Augusto Serena di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Via P. Gobetti 5 ed è un istituto principale di I grado. La scuola è ubicata presso il centro storico della città ed è dotata di 17 classi. Le aule, quasi tutte dotate di Lim + le aule lim, le due aule computer, aula audiovisivi e aula di sostegno, per chi non avesse la Lim in classe. Aula magna non molto grande ma giusta. Due palestre grandi con la disponibilità di fare ginnastica anche all'aperto e in ultima l'atrio: molto grande ed organizzato bene con le sezioni scritte per terra.

Scuola Media Serena di Treviso

Indirizzo via P. Gobetti 5, Treviso

Numero di telefono 042222894 - 235501

Scuola Media Coletti di Treviso

La Scuola Media Luigi Coletti di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Via Abruzzo 1 e costituisce la Sede di S. Liberale. La scuola è un istituto principale di I grado che, assieme alla sezione associata nella sede di S. Bona, è soprannominata "Scuola Europea" per l'importanza che viene data all'apprendimento delle lingue comunicative, con l'Inglese e il Francese. Come Scuola della Comunità, aperta al territorio, ospita la sede del CTP Treviso 2 (Centro Territoriale Permanente); è viva di esperienze a carattere pluriennale come la Stagione Concertistica, l'Informatica, il Teatro a Scuola, la Multimedialità, il progetto Orientamento, il progetto Manualità, il G.A.S.P., in collaborazione con Enti pubblici, imprenditori locali, genitori e docenti.

Scuola Media Coletti di Treviso

Indirizzo Via Abruzzo 1, Treviso

Numero di telefono 0422230913

Scuola media Istituto Canossiano Treviso

La Scuola media dell'Istituto Canossiano Madonna del Grappa finalizza la propria azione formativa al raggiungimento dell'autonomia da parte di ogni alunno, perchè egli viva la realtà in modo responsabile, creativo e positivo. L'Istituto, presente a Treviso dal 1843, oltre alla scuola secondaria di I grado accoglie la scuola primaria ed il liceo. La sua nascita fu una risposta alla esplicita richiesta dell'allora Vescovo di Treviso Mons. Soldati, che vide nell'azione delle Suore Canossiane la possibilità di migliorare la situazione morale, culturale e sociale delle classi più povere e l'opportunità di formare educatrici che dirigessero la loro azione anche nelle zone di campagna. L’edificio attuale, di recente costruzione, ha una struttura funzionale in quanto progettata secondo le esigenze didattiche moderne. Sviluppa una superficie utile di circa 10.000 mq. e sorge su un’area verde di 38.000 mq. adibita a parco-giardino, parcheggio auto, parco giochi, spazi attrezzati per atletica e sport. E’ dotato di 30 aule normali, ubicate su tre piani dello stabile, con vista sul giardino, luminose ed attrezzate.

Scuola media Istituto Canossiano Treviso

Indirizzo viale Europa 20, Treviso

Numero di telefono 0422 267411

Scuola Media Mantegna di Treviso

La Scuola Media Statale A. Mantegna di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Via G.C. Graziano ed è una sezione associata dell'Istituto Augusto Serena. La scuola, dotata di 6 classi, ha un bacino d’utenza che comprende la periferia sud della città ed in essa affluiscono anche alunni dai comuni del circondario.

Scuola Media Mantegna di Treviso

Indirizzo Via G.C. Graziano, Treviso

Numero di telefono 0422400321

Scuola Media Felissent di Treviso

La Scuola Media Statale G.G. Felissent di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Via Caduti di Cefalonia 19 ed è una sezione associata dell'Istituto Augusto Serena. La scuola, dotata di 9 classi, ha un bacino d’utenza che comprende la periferia ovest della città ed in essa affluiscono anche alunni dai comuni del circondario.

Scuola Media Felissent di Treviso

Indirizzo Via Caduti di Cefalonia 19, Treviso

Numero di telefono 0422320625

Scuola Media Stefanini di Treviso

La Scuola Media Statale Luigi Stefanini di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Viale Terza Armata 35 ed è un istituto principale di I grado.

Scuola Media Stefanini di Treviso

Indirizzo Viale Terza Armata 35, Treviso

Numero di telefono 0422582385

Scuola Media Coletti- Succursale

La Scuola Media Luigi Coletti di Treviso, scuola secondaria di I grado, si trova in Via S. Bona Nuova 110/b e costituisce la Sede succursale di S. Bona. La scuola, dotata di 12 classi, è una sezione associata che, assieme all'istituto principale di I grado della sede di S. Liberale, è soprannominata "Scuola Europea" per l'importanza che viene data all'apprendimento.

Scuola Media Coletti- Succursale di Treviso

Indirizzo Via S. Bona Nuova 110/b, Treviso

Numero di telefono 042223103

Ecco l'elenco di tutte le scuole medie di Treviso con i recapiti:

Cpia Alberto Manzi di Treviso

Via S. Pelajo 135/C

31100 Treviso TV

Scuola statale

Carceri

Via Santa Bona N. 5/C

31100 Treviso TV Cpia Alberto Manzi di Treviso

Scuola statale

Sms Martini Treviso IC 1

Via Dorigo 10

31100 Treviso - Treviso 1 A. Martini

Scuola statale

0422 302325

0422 42265052

Sms Serena Treviso IC 2

Via P.Gobetti 5

31100 Treviso - Treviso 2 Serena

Scuola statale

0422 22894

0422 235501

www.ic2serenatreviso.edu.it

Sms G.G. Felissent Treviso IC 3

Via Caduti di Cefalonia 19

31100 Treviso - Treviso 3 G.G. Felissent

Scuola statale

0422 320625 ic3felissent.edu.it

Sms Stefanini Treviso IC 4

Viale III Armata 35

31100 Treviso - Treviso 4 Stefanini

Scuola statale

0422 582385

0422 546395

www.ic4stefanini.edu.it

Sms L. Coletti Treviso IC 5

Via Abruzzo 1

31100 Treviso - Treviso 5 L. Coletti

Scuola statale

0422 230913

0422 436476

Coll.V. Pio X Sc. Sec. Primo Grado

Borgo Cavour 40

31100 Treviso

Scuola paritaria

0422 411725

0422 412166

S.M. Paritaria Madonna del Grappa

Viale Europa 20

31100 Treviso TV



Scuola paritaria

0422 267414

0422 267452

