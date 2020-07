Alloggi per universitari a Treviso: indirizzi e numeri utili, costo

Nel momento in cui si sceglie un'università fuori dalla propria Regione o Provincia, è necessario mobilitarsi al più presto per decidere dove abitare nei mesi o anni futuri. Oltre alla larga offerta di appartamenti, monolocali o in convivenza con altri studenti, si possono cercare soluzioni alternative e magari più economiche grazie agli studentati e alle residenze universitarie.

Affitto sgravi

Gli studenti universitari fuori sede, i quali abitano in un appartamento o in una casa in affitto, possono portare infatti in detrazione il costo con il modello 730.

La detrazione consente un rimborso della spesa fino al 19 per cento del canone corrisposto l'anno precedente.

Inoltre, la detrazione è ammessa entro il limite di 2.633 euro.

Per richiedere la detrazione fiscale, c'è bisogno però di soddisfare alcuni requisiti, come la distanza tra la residenza dello studente e il domicilio (pari a 100 chilometri, ridotto a 50 in rari casi); in secondo luogo, l'università e l'appartamento in affitto devono essere situati nello stesso comune.

Possono beneficiare della detrazione, oltre gli studenti universitari, anche gli iscritti agli istituti tecnici superiori e gli iscritti ai conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

I documenti

Per richiedere la detrazione dell'affitto, vanno conservati i seguenti documenti:

copia del contratto di locazione registrato o del contratto di ospitalità;

quietanze di pagamento;

autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Strutture, collegi, convitti, pensionati, studentati a Treviso

Residenza le Canossiane

Piazza s. Francesco 1, 31100 TREVISO

Eos Del Centro Italiano Femminile Provinciale

Via Monterumici Daniele 10, 31100 TREVISO

Casa di ospitalità

Il Centro della Famiglia si trova in pieno centro storico a Treviso di fronte al Tempio monumentale di San Nicolò. La posizione centrale, vicino ai mezzi pubblici (autobus per l'aeroporto, stazione dei treni e corriere) lo rende ideale base di appoggio per i viaggiatori: soprattutto per giovani e famiglie. La struttura recentemente rinnovata è assolutamente green ed energicamente autosufficiente rispettando l'ambiente e la pace della placida Città di Treviso. Pur essendo in pieno centro storico il posto è assolutamente tranquillo e silenzioso.

L'accoglienza e la disponibilità dei padroni di casa favoriscono un clima familiare che facilita l'immersione nella cultura italiana e nello stile trevigiano. Numerose le possibilità di escursioni con le biciclette a noleggio; corsi di lingua italiana, cucina e cultura italiana, di gastronomia; sala riunioni e sala relax; wifi; vicino a negozi e supermercati.

Entro 200 m. chiesa, fermata bus, bancomat, bar, supermercato, farmacia, zona abitata. Entro 1 km stazione treni. Tra 1 e 5 km aeroporto, ospedale. Dotazioni alloggi Aria condizionata.

Casa di ospitalità Via San Nicolò 60 - Treviso

Quanto costa mantenere un figlio fuorisede?

Se esiste la possibilità di trovare degli impieghi part-time per contribuire alle spese, nella maggior parte dei casi le spese relative all’affitto, all’acquisto dei libri, alle tasse universitarie e alle altre provvigioni sono fuori portata.

Il costo per vivere un anno da studente fuori sede è compreso tra i 10.000 € fino a oltre 15.000 €.

Se le tasse universitarie dipendono dall’area geografica e dalla fascia di reddito, così come per il costo dei libri, il saldo varia molto a seconda della facoltà. Quello su cui si può (tentare) risparmiare è il costo di vitto e alloggio.

