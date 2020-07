Come iscrivere i bambini a scuola: date e modalità

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre possono iscriversi, su richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.

In caso di domande in eccedenza, hanno la precedenza i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 è subordinata:

lla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

La scelta degli orari

Concludiamo con gli orari della scuola dell’infanzia da specificare all’interno della domanda. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore. Ricordiamo, infine, che la scuola comunicherà per iscritto agli interessati, l’eventuale mancato accoglimento della domanda, al fine di consentire l'iscrizione in un’altra scuola. E' possibile presentare una sola domanda d'iscrizione.

A Treviso il comune informa:

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line , per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali), dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019.

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto negli orari di apertura al pubblico.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle iscrizioni on line è facoltativa.

Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

Iscrizione alla scuola dell’infanzia

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “iscrizioni on line” e si effettua, per l’anno scolastico 2020/2021, presentando domanda presso la sede dell’Istituto Comprensivo di riferimento o presso la scuola paritaria prescelta (per l’elenco analitico dei plessi scolastici vedi allegati).

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Adempimenti vaccinali

Per quanto concerne gli adempimenti vaccinali la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 prevede che i dirigenti scolastici diano attuazione alle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Per le modalità e i termini per l’applicazione e l’attuazione della normativa in oggetto si prega di contattare la segreteria dell’Istituto scolastico prescelto.

Iscrizione alla scuola primaria

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria statale si effettua esclusivamente on line collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione.

Il sistema permette di individuare la scuola e di compilare la domanda in tutte le sue parti.

Per le scuole paritarie la procedura on line è facoltativa.

I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola primaria, per l’anno scolastico 2020/2021, i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020.

Il Comune di Treviso comunica alle famiglie dei bambini residenti obbligati qual è la scuola e l’istituto comprensivo statale di riferimento territoriale.

Possono, per anticipo, essere iscritti alla prima classe della scuola primaria, per l’anno scolastico 2020/2021, i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo compreso 01 gennaio 2021- 30 aprile 2021.

Non è consentita invece, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i 6 anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Nel caso si presenti la domanda d’iscrizione ad una scuola non statale si prega di darne comunicazione alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di riferimento territoriale, al fine di facilitare il controllo sull’adempimento dell’obbligo scolastico.

Iscrizione alla scuola secondaria di primo grado

L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado statale, per l'anno scolastico 2020/2021, si effettua esclusivamente on line collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione.

Il sistema permette di individuare la scuola e di compilare la domanda in tutte le sue parti.

Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Adempimenti vaccinali

Per quanto concerne gli adempimenti vaccinali la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 prevede che i dirigenti scolastici diano attuazione a alle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Per le modalità e i termini per l’applicazione e l’attuazione della normativa in oggetto si prega di contattare la segreteria dell’Istituto scolastico prescelto.

Eventuali variazioni e/o aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione del sito www.comune.treviso.it