Sindacato Uil a Treviso e provincia: sedi, orari e informazioni

Unione Italiana del Lavoro (Uil) è una confederazione sindacale italiana. La sua nascita è avvenuta per tappe, ed è frutto sia delle scissioni generate dalla Cgil unitaria, sia dei rimescolamenti politici in seno ai partiti politici italiani nel primo dopoguerra repubblicano, in particolare nell'area socialista, rappresenta ora un'organizzazione radicata sul territorio a tutela di lavoratori, pensionati, giovani, donne e disoccupati.

L'assidua attività svolta nei decenni ed il numero notevole di iscritti testimoniano l'affidabilità e la serietà del sindacato, teso da sempre a rispondere ed a salvaguardare i soggetti meno garantiti del tessuto sociale.

I servizi che U.I.L. offre per i cittadini sono: assistenza fiscale, coordinamento territoriale, rapporti con datori di lavoro, consulenza, ambiente e urbanistica, salute e sicurezza sul lavoro, politiche industriali, sanità e servizi sociali. Un parere esperto in ogni momento e per qualsiasi situazione.

Uffici a Treviso e provincia

SEDE CAF UIL PROVINCIALE TREVISO

VIA SACCARDO 27 - 31100

telefono 0422409911

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

SEDE CAF UIL CASTELFRANCO VENETO

VIALE BRIGATA CESARE BATTISTI 62 - 31033

telefono 0423/491916

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle dalle 15.00 alle 19.00

SEDE CAF UIL CONEGLIANO

VIA PITTONI 26 - 31015

telefono 0438/35629

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 dalle 8.30 alle 12.30

TREVISO ufficio provinciale

VIA SACCARDO, 27

CAP: 31100

Tel: 0422409917

CASTELFRANCO VENETO

VIA DELLE QUERCE, 7

CAP: 31033

Tel: 0423491916

CONEGLIANO

VIA PITTONI, 26

CAP: 31015

Tel: 043835629

MONTEBELLUNA

VIA CANOVA, 1

CAP: 31044

Tel: 042323574

ODERZO

PIAZZALE EUROPA, 2

CAP: 31046

Tel: 0422716753