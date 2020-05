Al supermercato gli scaffali e i prodotti scarseggiano? È tempo di diventare creativi

Il 90% delle persone nel corso della quarantena, si è ritrovata a cucinare e a vivere la cucina, probabilmente più di quanto abbia mai fatto nel corso della vita sino ad ora. Cucinare tre pasti al giorno può essere impegnativo, ma è ancora più frustrante quando ci si rende conto che gli ingredienti di tutti i giorni cui si è abituato a usare, sono esauriti.

Se non si riesce a trovare ciò di cui si ha bisogno, è tempo di diventare creativi, sostituendoli diversamente. Ecco alcuni switch realizzabili, che possono aiutare a semplificarsi la vita.

Se non riesci a trovare le uova ...

Nulla può sostituire un uovo fresco, ma le uova vegane o "finte" possono avvicinarsi. Queste “finte uova”, si avvicinano fortemente alle caratteristiche nutritive delle uova di gallina, in termini di proteine e calorie. Probabilmente di positivo, hanno un apporto in percentuale di colesterolo minore, perché sono a base vegetale e quindi hanno meno grassi. Se si necessitano di uova per le realizzazioni di dessert, un pesto di mela o di banana, sono validi sostituti delle uova, per una qualsiasi ricetta che le richieda. Un’ide? Per realizzare deliziosi biscotti, 4 cucchiai di pesto di mela saranno sufficienti.

Se non riesci a trovare il pane ...

Hai farina e acqua? Quindi puoi preparare un lievito madre. Lavorando i due elementi assieme e lasciato riposare nel tempo, crescerà naturalmente per via dei batteri. Questo processo, forse un po’ lungo, ti assicurerà un lievito naturale che farà da base ai tuoi lievitati.

Se nel reparto surgelati c’è stata razzia...

Prova ad acquistare verdure fresche e congelale, per creare i tuoi surgelati home made. Se sei preoccupato per la contaminazione da COVID-19 sui prodotti freschi fuori dai negozi, le prove indicano che hai poco di cui preoccuparti. Al momento non ci sono prove che COVID-19 possa sopravvivere con o nel cibo, ha bisogno di un ospite per vivere.

Questi consigli possono essere un po’ fuori dall'ordinario, ma se vedi il cucinare con nuovi ingredienti, come una sfida alla creatività, può essere meno stressante e più divertente essere in cucina.