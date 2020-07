Centri autorizzati assistenza fiscale: tutti i Caaf orari, indirizzi

I CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale riconosciuti dal Ministero di Economia e Finanze) e i CAF (Centri di assistenza fiscale) offrono assistenza ai cittadini possessori di reddito dipendente e assimilati, ai pensionati e alle nuove figure del lavoro, nella presentazione della dichiarazione dei redditi e per altri obblighi tributari. Ma anche per fare richiesta di contributi, conus, reddito di cittadinanza.

Ci si può rivolgere ai CAF-CAAF per assistenza nel controllo e nella trasmissione della dichiarazione dei redditi (Modello 730; Unico) e delle attestazioni ISE / ISEE (Identificatore della Situazione Economica / Equilvalente), necessarie per richiedere presso gli enti competenti prestazioni sociali agevolate. Per la compilazione e la trasmissione dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) che attesta la capacità contributiva dello studente.

I servizi

I CAAF gestiti dai sindacati offrono servizi di vario tipo, agli iscritti e non, tra cui la dichiarazione dei redditi, il 730, l'ISEE, il RED, successioni, gestione amministrativa colf e badanti, bonus Gas-Energia-Idrico, amministrazione di sostegno, gestione Partita Iva, registrazione contratti di locazione, consulenza fiscale.

Il modello 730

Modello Redditi

IMU

Contratti di locazione

Dichiarazione Variazione proprietà immobiliari

Contenzioso fiscale

ISEE - Bonus sociali

Reddito di Cittadinanza

RED

Modelli INPS

Assistenza familiare: colf, badanti, baby sitter

SAPI - Servizio Autonomi e Partite IVA

Dichiarazione di successione

Servizi di trascrizione

Servizi catastali

Servizi contabilità

Pratiche pensionistiche

I Centri autorizzati di assistenza fiscale a Treviso

CAAF CGIL: SEDI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

Sede di Treviso

Via Dandolo, 8a

Telefono 0422 406555

Sede di Castelfranco Veneto

Piazza Europa Unita, 67

Telefono 0423 722554

Sede di Conegliano

Viale Venezia, 16

Telefono 0438 451607

Sede di Godega di Sant'Urbano

Via Ugo Costella, 2b

Telefono 0438 388558

Sede di Mogliano Veneto

Via Matteotti, 6d

Telefono 041 5902942

Sede di Montebelluna

Piazza Parigi, 16 - "Galleria Veneta"

Telefono 0423 601140

Sede di Motta di Livenza

Via Argine a Sinistra, 20

Telefono 0422 768968

Sede di Oderzo

Via F. Zanusso, 4

Telefono 0422 716281

Sede di Onè di Fonte

Piazza Onè, 18

Telefono 0423 946284

Sede di Paese

Via della Resistenza, 26

Telefono 0422 452259

Sede di Ponte di Piave

Piazza Sarajevo, 16

Telefono 0422 858003

Sede di Pieve di Soligo

Via Chisini, 66/2

Telefono 0438 981112

Sede di Roncade

Via Roma, 74c

Telefono 0422 842299

Sede di Valdobbiadene

Viale G. Mazzini, 13

Telefono 0423 974220

Sede di Villorba

Vicolo Tre Cime, 20 - Località Venturali

Telefono 0422 928107

Sede di Vittorio Veneto

Via Virgilio, 40

Telefono 0438 554171

Sedi dei CAAF Uil in provincia di Treviso

SEDE DI TREVISO

Via Saccardo n. 27

Telefono: 0422/409911



SEDE DI CASTELFRANCO VENETO

Viale Brigata Cesare Battisti, 62

Telefono: 0423/491916



SEDE DI CONEGLIANO

Via Pittoni Innocente, 26

Telefono: 0438/35629



SEDE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Via Monsignor Longhin, 26

Telefono: 0422/775433



SEDE DI MOGLIANO VENETO

Via Don Bosco, 21

Telefono: 041/5937335



SEDE DI MONTEBELLUNA

Via Pastro, 9

Telefono: 0423/23574



SEDE DI ODERZO

Via Dei Mosaici, 9 (Piazzetta Europa)

Telefono: 0422/716753“

CAAF CISL: SEDI NELLA PROVINCIA DI TREVISO

Sede di Treviso

Via Cacciatori del Sile, 24

Telefono: 0422/578411



Sede di Castelfranco Veneto

Via Piccinini, 25

Telefono: 0423/720922



Sede di Conegliano

Via Cadore, 16

Telefono: 0438/412186 - 0438/361853



Sede di Fonte

Via Asolana, 20/b

Telefono: 0423/949330



Sede di Mogliano Veneto

Piazza Caduti, 23

Telefono: 041/5901276



Sede di Montebelluna

Via G.Matteotti, 25

Telefono: 0423/294211



Sede di Motta di Livenza

Piazza San Rocco, 17

Telefono: 0422/860333



Sede di Oderzo

Via Mazzini, 25

Telefono: 0422/814718



Sede di Paese

Via Trieste, 4

Telefono: 0422 450272



Sede di Pieve di Soligo

Via Sartori, 4



Sede di Roncade

Via Giovanni XXIII, 32

Telefono: 0422/841250



Sede di Spresiano

Piazza M. Sordi, 1/e

Telefono: 0422/880920



Sede di Valdobbiadene

Via Piva, 39

Telefono: 0423/972880



Sede di Villorba

località Carità, via Galvani, 11

Telefono: 0422/910611



Sede di Vittorio Veneto

via Baxa, 13

Telefono: 0438/53453