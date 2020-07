Mezzi pubblici Treviso: costo, biglietti, abbonamenti, agevolazioni ed esenzioni

Vaggiare con i mezzi pubblici a Treviso permette di raggiungere, con i dovuti cambi, la maggior parte delle zone urbane ed extraurbane della provincia e della città.

Per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti, come sempre esistono delle possibilità di sconto se si effettua un abbonamento annuale. Ecco allora chi ha diritto agli sconti sui trasporti pubblici e quali sono le modalità per ottenerli.

Sono previste inoltre tariffe agevolate per alcuni tipi di viaggiatori, come gli studenti, i lavoratori e le fasce deboli.

Prima di salire a bordo è obbligatorio munirsi di biglietto acquistandolo attraverso uno dei sistemi di vendita. Una volta acquistati tutti i titoli di viaggio non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente (fatte salve le eccezioni disciplinate da Carta dei Servizi).

Biglietti

Sono disponibili le seguenti tipologie di biglietti:

Biglietto urbano di corsa semplice, valido 75 minuti dalla prima validazione;

di corsa semplice, valido 75 minuti dalla prima validazione; Biglietto extraurbano di corsa semplice, valido solo per la corsa e per la fascia chilometrica acquistata (origine/destinazione). Nel caso di viaggio con origine e/o destinazione ai capolinea dell’area urbana di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna. Con lo stesso biglietto extraurbano si ha diritto a proseguire il viaggio utilizzando il servizio urbano di origine o destinazione (prima corsa utile), alle medesime condizioni del corrispondente titolo urbano.

Carnet

I carnet, o titoli multicorsa, possono essere utilizzati da un solo cliente per ogni singolo viaggio.

Carnet urbano, contiene 6 corse semplici ed è ricaricabile per 5 volte

Carnet extraurbano, contiene 6 corse per la stessa tratta ed è ricaricabile per 5 volte.

Abbonamenti

Studente

L'abbonamento studente è rivolto agli studenti fino ai 25 anni che frequentano un istituto scolastico legalmente riconosciuto. Il titolo di viaggio è utilizzabile solo dall’intestatario.

Validità

temporale:

Sono disponibili abbonamenti mensili (validi dal primo giorno del mese) e annuali (validi dal 1 Settembre al 31 agosto dell’anno successivo). L’abbonamento studente ha validità tutti i giorni.

spaziale:

abbonamento urbano: consente l’utilizzo illimitato di tutti i servizi MOM nell’ambito urbano acquistato (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna).

abbonamento extraurbano: consente l’utilizzo illimitato dei servizi MOM esclusivamente all’interno della tratta acquistata.

abbonamento integrato: identifica l’abbonamento con origine/destinazione in un capolinea urbano (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto), dà la facoltà di utilizzo illimitato dei relativi servizi urbani (fanno eccezione i servizi navetta o prolungamenti scolastici se prevista specifica tariffa).

Studente Mensile/€ Annuale/€ Urbano 30,00 240,00 Urbano limitato comune Treviso* 24,00 200,00 Extraurbano Classe Distanza

tra fermate

tariffabili Mensile/€ Annuale/€ 1 0-5 34,00 285,00 2 5,1-12 48,00 385,00 3 12,1-20 54,00 450,00 4 20,1-30 58,00 485,00 5 30,1-40 62,00 510,00 6 40,1-50 64,00 520,00 7 50,1-60 68,00 560,00 8 60,1-70 70,00 590,00 9 70,1-80 72,00 600,00 10 80,1-90 76,00 625,00 11 90,1-100 76,00 630,00 12 100,1-124 77,00 660,00



Ordinario/Impersonale, fasce deboli. Ciascuna tipologia è poi disponibile in base alla validità temporale: mensile (validità dal 1° del mese a fine mese, tutti i giorni) e annuale (12 mesi a partire dal 1° giorno del mese di acquisto, tutti i giorni) e in base alla validità spaziale: urbano, extraurbano, extraurbano integrato.

Ordinario , titolo di viaggio impersonale, utilizzabile dal portatore. E’ un abbonamento utilizzabile da più persone (es. più membri di una stessa famiglia).

, titolo di viaggio impersonale, utilizzabile dal portatore. E’ un abbonamento utilizzabile da più persone (es. più membri di una stessa famiglia). Lavoratore, titolo di viaggio personale per i lavoratori. Utilizzabile solo dall’intestatario dell’abbonamento.

titolo di viaggio personale per i lavoratori. Utilizzabile solo dall’intestatario dell’abbonamento. Studente, titolo di viaggio personale per gli studenti (fino al compimento del 26° anno di età, che frequenta un istituto scolastico sia pubblico che privato, purché sia riconosciuto legalmente). Utilizzabile solo dall’intestatario dell’abbonamento. L’abbonamento annuale studente ha validità dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, domeniche e festivi compresi.

Per richiedere gli abbonamenti Studenti o Lavoratori è necessario presentare la certificazione del datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o della scuola (studenti) oppure autocertificazione in conformità alla vigente normativa di legge.

Abbonamento fasce deboli, titolo di viaggio dedicato ai viaggiatori in grado di certificare mediante apposita tessera rilasciata dalle competenti autorità l’appartenenza ad una delle seguenti categorie: invalidi: civili, di guerra o di servizio altre categorie previste dalla legge, hanno diritto all’acquisto dell’abbonamento mensile a tariffa ridotta come previsto dalle normative vigenti. Resta comunque a carico del Cliente il costo di emissione della tessera abbonato.

Tariffe in vigore dal 01 Febbraio 2020.

Sono rilasciati abbonamenti mensili a favore diinvalidi civili, di guerra, di servizio eaccompagnatori (ove previsto) secondo quantoprevisto dalla Legge Regionale n.19/1996.Gli abbonamenti sono rilasciati dalle biglietterieMOM su esibizione di relativa Tessera regionaleemessa dall'amministrazione provinciale. LaTessera in corso di validità andrà allegata in copia alla scheda abbonato.E' possibile l'acquisto di 12 mensilità in un'unicasoluzione.

Per sapere le modalità di emissione tessera da parte della Provincia di Treviso clicca QUI.

Validità

temporale :

: Solo abbonamento mensile , valido tutti i giorni (validità dal primo giorno del mese di acquisto). E' possibile l'acquisto di 12 mensilità in un'unica soluzione.

spaziale :

: Abbonamento urbano: consente l’utilizzo illimitato di tutti i servizi MOM nell’ambito urbano acquistato (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna). Abbonamento integrato: identifica l’abbonamento con origine/destinazione in un capolinea urbano (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto), dà la facoltà di utilizzo illimitato dei relativi servizi urbani.

Le modalità di emissione

Tessera Abbonato MOM

Supporto plastificato (Smart Card elettronica), formato “bancomat” con all’interno un microchip per la gestione dei dati. Ha validità 3 anni, viene richiesto un costo di segreteria per l’emissione. Su questo supporto, che riporta un numero di riferimento identificativo dell’utente, è possibile caricare gli abbonamenti annuali, mensili e può contenere più tipi di contratto relativi a diversi titoli di viaggio. Ai fini del viaggio la tessera è valida solo se corredata da tagliando di rinnovo valido per il periodo in corso.

Scheda abbonato

Il rilascio della tessera abbonato avviene previa compilazione di un’apposita scheda abbonato contenete i dati personali dell'utente (e foto in formato tessera recente) e le specifiche del titolo desiderato. Tale modello è reperibile presso le biglietterie aziendali oppure clicca qui per scaricare il modulo.

Tagliando di pagamento

La ricevuta di pagamento viene rilasciata nelle biglietterie o rivendite al momento dell’acquisto o del rinnovo del proprio abbonamento o, in caso di acquisto on line, viene inviata via mail (va, di conseguenza, stampata). E’ un documento che ha validità fiscale (anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni di legge). Per viaggiare l’abbonato deve obbligatoriamente avere con sé sia la tessera abbonato che il tagliando di pagamento relativo al titolo di viaggio in corso di validità.

Biglietto SMS

Con il proprio telefono cellulare* può essere acquistato un biglietto urbano ed extraurbano mandando un SMS al numero 4850208 (il testo da inserire dipende dalla tipologia di biglietto che si intende acquistare). Il biglietto va acquistato pochi minuti prima di salire a bordo, esibito al conducente e conservato per tutto il viaggio (va esibito in caso di controllo). Nessun rimborso è dovuto in caso di mancato utilizzo o errato acquisto.

Validità spaziale dei titoli di viaggio

Titoli di viaggio urbani hanno validità esclusivamente sull’intera rete urbana di riferimento; all’interno del perimetro urbano dà diritto a viaggiare sia su corse del servizio urbano che extraurbano.

Titoli di viaggio extraurbani hanno validità corrispondente alla tratta tra l’origine e la destinazione acquistata. Nel caso di origine o destinazione in capolinea di atra urbana (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna) il biglietto extraurbano dà diritto all'utilizzodel servizio urbano in prosecuzione (prima corsa utile) senza aggravi di prezzo.

Nel servizio extraurbano, l’abbonato, per esigenze particolari, può richiedere di usufruire di un abbonamento composto da linee diverse; in tal caso è tenuto ad indicarlo nella scheda abbonato. Il valore dell’abbonamento verrà calcolato tenendo conto della somma dei percorsi effettuati derivanti dalle tabelle polimetriche delle linee in concessione.

L’integrazione dei titoli con il servizio urbano non è applicabile alla linea Treviso/Portogruaro, in quanto trattasi di linea combinata integrata con Trenitalia, dove gli abbonamenti prevedono la possibilità di utilizzo sia dei nostri mezzi che dei treni e pertanto è sottoposta a specifico tariffario deliberato dalla Regione Veneto. E' comunque possibile l'acquisto di titoli di viaggio MOM che consentono l'utilizzo integrato del servizio urbano di Treviso (ma non l'utilizzo del treno).

Agevolazioni per i lavoratori.

Il servizio permette ai lavoratori dipendenti di viaggiare nei giorni feriali a tariffa agevolata. Il requisito fondamentale per accedere all'abbonamento agevolato è avere un regolare rapporto di lavoro dipendente.

Per tutti i lavoratori turnisti, che lavorano anche nei giorni festivi, è offerta la possbilità di estendere la validità dell'abbonamento a tutti i giorni.

Tariffe in vigore dal 01 Febbraio 2020.

L'abbonamento Lavoratore è dedicato ai lavoratori dipendenti con regolare contratto di lavoro. Il titolo di viaggio è utilizzabile solo dall’intestatario, è personale non cedibile.

Validità

temporale: Sono disponibili abbonamenti mensili (validi dal primo giorno del mese) e annuali (validità 12 mesi dal primo giorno del mese di acquisto). L’abbonamento lavoratore ha validità tutti i giorni.

Sono disponibili abbonamenti (validi dal primo giorno del mese) e (validità 12 mesi dal primo giorno del mese di acquisto). L’abbonamento lavoratore ha validità tutti i giorni. spaziale:

Abbonamento urbano: consente l’utilizzo illimitato di tutti i servizi MOM nell’ambito urbano acquistato (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna).

Abbonamento extraurbano: consente l’utilizzo illimitato dei servizi MOM esclusivamente all’interno della tratta acquistata.

Abbonamento integrato: identifica l’abbonamento con origine/destinazione in un capolinea urbano (Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto), dà la facoltà di utilizzo illimitato dei relativi servizi urbani.

La linea 104 Treviso-Portogruaro ha tariffazione speciale deliberata dalla Regione Veneto (in caso di acquisto di abbonamento integrato bus + treno è escluso l’utilizzo del servizio urbano di Treviso). E' possibile l'acquisto dell'abbonamento annuale integrato con il servizio urbano di Treviso (tale titolo di viaggio non dà diritto all'utilizzo dei servizi ferroviari).

Tariffe

Lavoratore Mensile/€ Annuale/€ Urbano 36,00 ­­315,00 Extraurbano Classe Distanza

tra fermate

tariffabili Mensile/€ Annuale/€ 1 0-5 36,00 315,00 2 5,1-12 51,00 445,00 3 12,1-20 56,00 495,00 4 20,1-30 61,00 535,00 5 30,1-40 64,00 565,00 6 40,1-50 68,00 600,00 7 50,1-60 71,00 620,00 8 60,1-70 72,00 635,00 9 70,1-80 74,00 655,00 10 80,1-90 77,00 680,00 11 90,1-100 78,00 690,00 12 100,1-124 79,00 695,00

Tutte le informazioni sugli abbonamenti qui