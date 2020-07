Come raggiungere Treviso: i siti con gli orari e le destinazioni

Treviso è una città attraente della regione Veneto nel nord-est Italia, con una popolazione di circa 80.000 abitanti. Treviso è fatta di corsi d'acqua serpeggianti e l'atmosfera tranquilla. Alzando gli occhi, vedrete frammenti degli affreschi che un tempo ornavano le case e girando troverete l'antica cinta muraria. L'acqua è una caratteristica importante del paesaggio urbano. Il fiume Sile scorre tra case o banchine erbose, salici piangenti, ruote idrauliche e piccoli parchi. Le mura difensive della città, protette dal fossato sono imponenti e la vista impressiona ancora oggi. La città è sede dell'impero Benetton, e ha un grande negozio dietro il Palazzo dei Trecento nel centro della città.

Treviso è una tranquilla oasi dove una rilassante passeggiata permette ai visitatori di ammirare la sobria eleganza che caratterizza ogni angolo di questa affascinante "città cortese". Nel centro della città si trova il Duomo, circondata dalle sue antiche mura difensive; è un superbo esempio della complessa stratificazione di stili architettonici. Tale è a causa dei numerosi interventi di restauro realizzati nel corso dei secoli. Borgo Cavour conduce al Museo Civico Luigi Bailo e ala sua collezione archeologica, una galleria d'arte interessante con pezzi di grandi artisti veneziani, oltre ad una collezione di arte moderna.



L'eleganza della Provincia di Treviso corrisponde a quello della città, con le sue ville costruite ai tempi della Repubblica di Venezia. Lungo il fiume Terraglio e verso Mestre si trovano numerose di queste ville: Villa Fabrizi Franchetti, una residenza aristocratica in stile veneziano, circondata da un meraviglioso parco; Villa Taverna, con il suo bellissimo giardino in stile italiano; Villa Trevisanato, nel verde di un piccolo bosco e un esempio dei paesaggi armoniosi dell'architetto Antonio Caregaro Negrin; e Villa Furlanis, basata su un disegno del Palladio. Il passato ha lasciato il segno in tutta la Provincia, e molti percorsi culturali offrono un viaggio nel passato, attraverso i luoghi toccati dalla prima guerra mondiale, l'architettura del Rinascimento e del Medioevo, tutta la strada fino ai reperti del periodo di dominazione romana. C'è un motivo per cui la cittadina di Asolo è definita come la "città di un centinaio di paesaggi".



La città di Treviso è facilmente percorribile a piedi, qui si riportano i principali luoghi e monumenti da visitare:



- Passeggiata lungo la restera

- Piazza dei Signori

- I Buranelli

- Passeggiata Lungo il Fiume Sile

- Isolotto della Pescheria

- Chiesa di Santa Lucia

- Le Mura di Treviso

- Fontana delle Tette

- Chiesa di San Niccolò

- Complesso Monumentale Santa Caterina

- Chiesa di San Francesco

- Loggia dei Cavalieri

- La Strada Ciclabile Treviso-Ostiglia

- Casa dei Carraresi

- Palazzo della Ragione

- Cattedrale di San Pietro Apostolo

- Calmaggiore

- Parco degli Alberi Parlanti

- Fiume Cagnan

- Museo Civico Luigi Bailo

- Parco dello Storga

- Quartiere Latino

- Centro Storico di Treviso

- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

- Porta San Tommaso

- Piazza San Vito

- Mosaico di Piazza Duomo

- Stazione Centrale

- Piazza Pola

- Chiesa di Santa Maria Maggiore

- La Stanza del Te

- Il Monte di Pieta

- Chiesa di San Leonardo

- Teatro Comunale

- Ponte dante

- Chiesa di Sant'Agostino

- Borgo Cavour

- Chiesa di San Gregorio (sede del FAI)

- Piazzetta San Parisio

- Piscine 'Natatorium'

- Stadio Monigo

- Piazza Borsa

- Ponte dell'Università

- Canale della Roggia

- Piazzetta della Torre

- Antiquario Giuseppe Vanzella

- Chiesa di San Vito

- Chiesa di Santa Maria Maddalena

- Piazza della Vittoria

- Il quartiere Citta' Giardino

Raggiungere Treviso in treno

La stazione ferroviaria si trova a sud del centro storico di Treviso, in piazzale Duca D’Aosta (Trenitalia informa: Tel. 892021- 848888088).

I principali collegamenti ferroviari:

Venezia-Udine-Trieste (per Treviso e Conegliano)

Vicenza-Portogruaro (per Castelfranco Veneto e Treviso)

Padova-Calalzo di Cadore (per Castelfranco V.to e Montebelluna)

Venezia-Bassano del Grappa-Trento (per Castelfranco Veneto)

Conegliano-Ponte delle Alpi

Per orari e fermate visita il sito di Trenitalia (www.trenitalia.com)

Raggiungere Treviso in aereo

Lo scalo intitolato al grande scultore Antonio Canova si trova a meno di 30 km da Venezia e a 37 km da Padova, rendendo l’aeroporto trevigiano uno snodo centrale per le vie di comunicazione, è facilmente raggiungibile in automobile se si segue la strada regionale 515 noalese. Una volta imboccata la A27, autostrada che ha inizio a Mestre, bisogna uscire a Treviso e poi proseguire lungo la strada statale 53, in direzione di Vicenza.

L''Aeroporto Canova si trova a 5 km dal centro della città e viene utilizzato principalmente da compagnie low cost come Ryanair. L’aeroporto Antonio Canova (www.trevisoairport.it) è collegato alla città da un efficiente servizio di autobus e di taxi. In autobus, la linea n. 6 dell’ACTT (tel 0422-3271; www.actt.it) conduce in poco meno di venti minuti alla stazione ferroviaria di Treviso (fermata De Gasperi), oppure in piazza Duomo, nel centro storico. C’è un autobus più o meno ogni 30 minuti: dalle 6.00 circa fino alle 21.00 nei giorni feriali e dalle 7.30 circa alle 21.30 nei giorni festivi. Quanto costa? Il biglietto costa 1.20 euro e si può acquistare in aeroporto o direttamente in autobus (in quest’ultimo caso al costo di 2.50 euro). Ricordate di obliterarlo, quando salite sul mezzo. Ed in taxi? Il taxi (tel. 0422-431515), per il percorso aeroporto-centro città di Treviso, la tariffa é di 15 euro, bagagli compresi. E' possibile inoltre noleggiare un'auto con conducente. I riferimenti telefonici si trovano nel sito o sentendo gli uffici I.A.T.

Raggiungere Treviso in auto

Situata nella regione Veneto, a nord-est dell'Italia, a pochi chilometri da Venezia, la Provincia di Treviso può essere raggiunta tramite:



• A4 - Torino - Milano-Venezia - Trieste. L'uscita da prendere per Treviso è di Cessalto

• A13 - Bologna-Padova

A27 Venezia-Belluno, uscite di Vittorio Veneto Nord e Sud, Conegliano, Treviso Nord e Sud, Mogliano Veneto.

Molte strade nazionali / regionali passano attraverso la città. Treviso è anche collegata con Venezia attraverso la strada principale Terraglio SS13 caratterizzata da un bellissimo paesaggio verde e antiche ville consigliabile per semplici gite in bicicletta e itinerari per vacanze in bicicletta.



• Dall’Austria (Carinzia): Autostrada da Villach a Tarvisio, direzione Venezia - Mestre (Autostrada A23). Da Mestre Austostrada A27 Venezia - Belluno, uscita Treviso Sud.



• Dall’Austria (Tirolo) - Germania: Monaco, Innsbruck, attraverso l’Autobrennero (Autostrada A22) direzione Bolzano - Trento. Da Trento Strada Statale Valsugana (SS 47 - direzione Padova) fino a Feltre (BL) e poi Strada Statale Feltrina (SS 384) per Treviso.



• Dalla Slovenia: Valico di Rabuiese, Strada Statale fino a Trieste e Autostrada A4 Trieste - Venezia, da Mestre Austostrada A27 Venezia - Belluno, uscita Treviso Sud.



• Dalla Francia: da Chamonix, traforo del Monte Bianco, strada statale fino a Courmayer, Autostrada A5 per Milano - Venezia Mestre, da Mestre Austostrada A27 Venezia - Belluno, uscita Treviso Sud.



• Da Sud: da Bologna Autostrada A13 Bologna - Padova, Autostrada A4 Padova - Venezia/Mestre e da Mestre Autostrada A27 Venezia - Belluno, uscita Treviso Sud

Affittare l'auto

Dovete sapere che l’aeroporto si trova sulla statale SR 515 in direzione Padova, adiacente alla tangenziale SR 53, che lo collega in pochi minuti alle principali reti autostradali dell’area (A27 Venezia-Belluno; A4 Trieste- Milano). Un consiglio: attenzione alle limitazioni di parcheggio nel territorio (ci sono fasce orarie ben precise e segnalate). I biglietti per la sosta possono essere acquistati presso i parchimetri e nelle rivendite autorizzate (tabaccai, negozi, bar).

Qui vi indichiamo alcuni numeri utili per noleggiare un’auto, mentre qui se volete prendere un taxi.



MUOVERSI IN AUTOBUS

Se volete spostarvi da Treviso nei comuni limitrofi, potete utilizzare gli autobus di linea che, oltre a servire il centro città, conducono presso i seguenti comuni limitrofi: Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba. Generalmente gli autobus si muovono dalle 6.00 fino a non oltre le 21.00 (www.actt.it), l’orario dipende dalla linea percorsa. I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria MOM di fronte alla stazione ferroviaria, (orario di apertura nei giorni feriali: 7.00 -19.00), e nelle rivendite autorizzate, quali tabaccai e bar. Il costo del biglietto urbano è di 1.20 euro e di 1.50 euro per i percorsi extraurbani (in autobus il costo è di 2.50 euro in entrambi i casi).

È inoltre utile sapere che diversi centri minori, nella provincia di Treviso, non sono raggiungibili in treno, pertanto se volete muovervi con i mezzi pubblici, vi consigliamo lo spostamento in corriera, cliccate qui per orari e linee MOM. Per uno sguardo alle condizioni generali per il trasporto pubblico visitate il sito internet: http://trasporti.provincia.treviso.it

A CAVALLO O VIA ACQUA...

Stare a contatto con l’arte, respirare la natura: non c’è miglior modo di farlo con il ritmo rilassante di una buona passeggiata. I centri storici ed i sentieri di montagna sono accomunati dalla possibilità di godere di cultura ed aria buona mettendo in moto quello che veniva chiamato “il cavallo di San Francesco”! Ed a proposito di cavallo, non è da sottovalutare il fatto che si può respirare la nostra terra anche in groppa di questo meraviglioso animale. Non esitate a chiedere ai nostri uffici IAT informazioni riguardo ai maneggi attrezzati. Se invece è l’acqua il vostro elemento preferito, ricordate che il nostro territorio è solcato da tre fiumi di importanza nazionale, sia storica che naturalistica: il Piave, il Sile e la Livenza. Non perdete l’occasione di conoscerli appieno nel loro splendore.

VIAGGIARE IN CAMPER

Se viaggiate con il vostro camper, in provincia di Treviso esistono numerose aree in cui poter sostare, in tutta sicurezza. Negli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica potete richiedere l' elenco delle aree per la sosta dei vostri mezzi: aree attrezzate, punti sosta, agricampeggi e campeggi. Clicca qui per scaricare l'elenco.