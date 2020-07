Taxi a Treviso: tutti i numeri e le informazioni utili

Il tassista è un autista professionista che si occupa di trasporto passeggeri su un autoveicolo proprio, effettuando un servizio "su richiesta". Il suo principale compito è quello di prelevare e accompagnare i passeggeri alla destinazione indicata in maniera rapida ed efficiente.

Il tassista sosta con il suo mezzo in apposite piazzole situate in punti strategici: ad esempio, i taxi si trovano vicino alla stazione ferroviaria, musei, piazze. Le persone che hanno bisogno di un taxi contattano il tassista direttamente via telefono, "radio taxi".

Possono anche prenotare il taxi indicando l'indirizzo e l'orario in cui il tassista deve venire a prenderli basta telefonare al numero +39 0422431515 attivo tutti i giorni h24.

Il tassista si prende carico delle richieste dei passeggeri e li accompagna fino alla destinazione richiesta. Aiuta i passeggeri nella salita e discesa dall’autovettura e nel carico e scarico dei bagagli.

Durante il tragitto, il tassista può illustrare le attrattive della città e fornire informazioni utili ai turisti che trasporta, sui luoghi da visitare o i locali dove mangiare.

Il tassista è particolarmente utile per tutte le persone che per vari motivi non possono guidare e spostarsi in autonomia o con i mezzi pubblici. Molto richiesto è ad esempio il servizio di taxi transfer e accompagnamento anziani, malati o disabili dal domicilio al luogo di cura e viceversa.

Costo

Il pagamento del taxi avviene a fine corsa: l’importo dovuto è calcolato da un tassametro installato sull'auto e varia in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato.

avviene a fine corsa: l’importo dovuto è calcolato da un tassametro installato sull'auto e varia in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato. Ci sono però anche altri fattori che possono incidere sul prezzo del taxi: ad esempio, supplementi extra per il servizio notturno o festivo, per il trasporto animali ecc.

In alcuni casi invece si applica una tariffa predeterminata: ad esempio nel caso di tratte standard urbane o extraurbane come il servizio taxi da/per aeroporto.

Il tassista offre un servizio di trasporto pubblico (a differenza di un autista privato) e il taxi deve quindi essere facilmente riconoscibile per chi vuole usufruire del servizio e viene posta un'insegna con la scritta "taxi" sulla cappotta dell'auto.

I tassisti devono garantire una guida sicura nel rispetto del Codice della Strada: sono infatti responsabili della sicurezza delle persone trasportate e devono vigilare sulle condizioni dei passeggeri durante il tragitto. Anche la cura del veicolo è responsabilità del taxista: deve garantire ordine e pulizia, effettuare controlli e revisioni e occuparsi della manutenzioni ordinarie dell’autovettura, per rendere la corsa piacevole e sicura.

Taxi a Treviso

Radio Taxi 24 su 24

Come richiedere il servizio:

Telefonando al centralino: +39 0422431515

Inviando un SMS: 33.88.44.2000

Usando l'app: AppTaxi

Dispongono di auto 4,5,7 posti, veicoli alti o bassi per agevolare la salita/discesa, veicoli con ampio vano di carico per valigie voluminose.

La Cooperativa Radio Taxi di Treviso è un’organizzazione di tassisti muniti tutti di regolare licenza comunale, adibiti al servizio taxi della città di Treviso, tutti riconoscibili da una scritta esterna posta sul parafango anteriore dell’autoveicolo, con scritto il numero del taxi.

I tassisti di Treviso hanno i loro parcheggi presso

Aeroporto di Treviso

Stazione Ferroviaria

Piazza Indipendenza (centro città)

Ospedale di Treviso

Il nostro servizio taxi consiste nel prelevare utenti e trasferirli nell’ambito del territorio comunale o in qualsiasi altra destinazione richiesta (località balneari, località sciistiche, località turistiche, città d’arte, Veneto Outlet Village Noventa di Piave, località termali e anche all’estero e zone fieristiche).

La Cooperativa Radio Taxi della città di Treviso mette a disposizione degli utenti un ampio parco macchine costituito da pulmini (9 posti compreso quello del conducente) e da autovetture (5-6-7 posti compreso quello dell’autista).

Tutti i mezzi sono collegati ad una centrale Radio Taxi dotata di sistema satellitare e di video sorveglianza (per la sicurezza nei taxi).

Con il sistema Radio Taxi satellitare il cliente quando ordina un taxi evita lunghe attese al telefono e ha sempre la certezza di essere servito dal taxi più vicino.

Prenotare il Taxi

Il taxi a Treviso si può anche prenotare. La Cooperativa Taxi Treviso su prenotazione vi fa trovare l’auto proprio sotto casa.

In città: Il servizio è capillare, ben distribuito in tutto l’arco della giornata.

Fuori città: Per destinazioni extra cittadine le prenotazioni sono accettate 24h su 24.

Come si prenota il taxi?

Per prenotare è sufficiente telefonare al nostro centralino il giorno precedente alla partenza.

Il numero del centralino radiotaxi è 0422431515

Taxi di Notte

Lasciare la propria auto nel garage se si è stanchi o se si ha voglia di divertirsi è segno di responsabilità, verso se stessi e verso gli altri. Se vuoi divertirti, salva te stesso, salva gli altri, usa il taxi.

La Cooperativa Radiotaxi di Treviso offre il servizio taxi notturno e grazie ai sistemi automatici tutti i taxi sono collegati e raggiungibili anche di notte.

Sicuro e Responsabile

Il taxi è un mezzo sicuro, tutti gli autisti sono persone affidabili e competenti che responsabilmente svolgono il proprio turno di notte. Utilizzare il taxi di notte, dopo una serata in discoteca o dopo una cena con gli amici è la scelta più responsabile.

Economico e Condiviso

I giovani lo hanno già capito, utilizzano i taxi condividendoli con gli amici o con i ragazzi che si recano nella stessa zona.

A disposizione veicoli fino a sei passeggeri, chiedendo qualche sosta intermedia, con pochi euro a testa si rientra sicuri a casa.

Taxi Rosa:

Chiamare il taxi se sei a piedi può evitarti di fare spiacevoli incontri.

Per questo motivo i taxi di Treviso hanno una speciale tariffa rivolta alle donne che viaggiano sole o accompagnate da un’altra donna.

La tariffa taxi rosa, come regolamentato nel tariffario comunale riserva alle donne uno sconto del 15% sul prezzo indicato dal tassametro.

Telefonare di Notte:

Comporre il numero 0422431515.

Risponderà una voce automatica “Radiotaxi Treviso.. ” dopo il segnale acustico fornire entro 5 secondi il vostro indirizzo comprensivo di comune, via e numero civico.

Attendere in linea la conferma del taxi.

Ricevuta la conferma chiudere la comunicazione ed attendere il taxi.

E’ altresì possibile utilizzare gli altri servizi AppTaxi e SmsTaxi

SMS Taxi

Il nuovo servizio che ti permette di chiamare il taxi a Treviso con un breve sms di testo risparmiando sulla telefonata e sulle attese!!

Da oggi è possibile effettuare la ricerca del taxi via SMS, con un normale telefono cellulare.

+393388442000

Tariffe Taxi

Delibera G.C. 62 del 18/03/2014

Corsa minima diurna Dalle ore 6 alle ore 22 comprensivo dello scatto di partenza 8.00 € Corsa minima notturna e festiva Dalle ore 22 alle ore 6 9.60 € Corsa minima da e per Aeroporto Treviso Da stazione ferroviaria o centro storico 15.00 € Scatto di partenza 2.60 € Per ogni chilometro urbano 0.90 € Per ogni chilometro extraurbano 0.93 € Sosta per ogni ora 29.00 € Supplemento festivo notturno Già inserito nel tassametro +20% Spese per vitto, alloggio e pedaggio autostradale a carico del cliente Festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Primo Maggio 2.50 € Supplemento settima e ottava persona +30% Supplemento quinta e sesta persona +10%

TARIFFE ROSA PER LE DONNE CON SCONTO 15%

DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 06.00

TARIFFA D’ARGENTO OVER 65 CON SCONTO 15%

TARIFFA BRAILLE CON SCONTO 15%

BAGAGLIO – per ogni collo 0.50 € SPESE – pedaggio autostradale, vitto, alloggio, sono a carico del clienteA NORMA DI LEGGE nei percorsi oltre 50 Km, viene applicata l’I.V.A del 10% sul prezzo tassametrico

LETTURA TASSAMETRO

TARIFFE

URBANA (a base multipla) per i viaggi di sola andata

(con ritorno a vuoto) al Km 1,80 € URBANA (a base multipla) per i viaggi di andata e ritorno

(o per chiamata con solo ritorno a carico) al Km 0.90 € EXTRAURBANA (a base chilometrica) per viaggi di sola andata

(ritorno a vuoto) al Km 1,86 € EXTRAURBANA (a base chilometrica) per viaggi di andata e ritorno al Km (o per chiamata di ritorno a carico) 0,93 €

Per informazioni e preventivi contattare il servizio taxi di Treviso componendo il numero telefonico:

+39 0422 431515

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

oppure dal Lun. al Ven. dalle ore 7,30 alle ore 19,00 al fax +39 0422 432022,