"Hysteria", il nuovo successo estivo, targato Ivan Venerucci dj & Picchio dj

In tempi di quarantena obbligata, dovuta al Covid 19, c'è chi ha usato il tempo a disposizione per creare, rispolverando un'amicizia storica. Così Ivan Venerucci e Cristian Torasso, alias Picchio d.j.,hanno deciso di dare vita ad una collaborazione musicale, la quale nata spontneamente, ha dato vita ad un autentico capolavoro della musica dance ed elettronica, rigorosamente "made in Italy", il cui suono e vibrazioni riportano l'orologio indietro nel tempo, rievocando la disco music dei favolosi anni'80. Il brano, il cui nome è "Hysteria" è stato realizzato in due versioni, per fondere i due stili, proponendo sia la versione radio che quella disco. Ivan Venerucci e Cristian Torasso pur essendo deejay per passione, hanno realizzato un prodotto discografico di altissima qualità, adoperandosi entrambi in modo significativo e superando i limiti oggettivi imposti delle mura domestiche, in assenza di uno studio discografico. "Hysteria" è destinato ad appartenere ai grandi successi discografici estivi, oltre ad essere la "medicina" post Coronavirus. Ancora una volta è la musica quale arte assoluta, a vincere su tutto. Link: https://www.youtube.com/watch?v=6lf129Hhp9M