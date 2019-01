Incontro: l’impresa dopo il decreto dignita’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’agenzia per il lavoro MAW Men At Work S.p.A. organizza un incontro a Vazzola dedicato a illustrare che cosa cambia nel mondo imprenditoriale a seguito della riforma sul lavoro appena varata. L’evento, completamente gratuito, si terrà martedì 22 gennaio 2019 alle ore 15 presso l’Hotel Villa Maternini (via Mutti 7). L’incontro è a numero chiuso, per iscrizioni o informazioni scrivere a fil.conegliano@maw.it Tre gli interventi in programma nel pomeriggio: “L’impatto sui contratti a tempo determinato” illustrato da Sergio Capra (Studio Capra di Mareno di Piave); “Cosa è cambiato nella somministrazione” a cura di Valentina Orizio dell’Ufficio Nomos; “Il Decreto Dignità in Veneto e gli accordi di secondo livello” con Nicola Zanon, Direttore Apindustria Venezia. A conclusione dell’incontro la presentazione di tre casi aziendali – F.lli Perin Srl, EcorNaturaSì e Metalfilo Srl – esposti dal management e da consulenti per spiegare i reali impatti del Decreto Dignità.