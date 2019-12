Autostrada A4, lavori e asfaltature in arrivo: previste due chiusure notturne

Un tassello dopo l’altro il grande puzzle della terza corsia si avvia verso il completamento. Martedì 10 dicembre, in A4, verrà aperto al traffico un tratto ulteriore, da Alvisopoli a poco prima del ponte sul fiume Stella in direzione Trieste.

L’obiettivo è quello di aprire tutto il tratto compreso fra il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli anche in direzione Venezia entro Natale. Per questo tecnici di Autovie e maestranze delle ditte appaltatrici lavorano incessantemente per completare anche tutte le lavorazioni. Gli interventi in programma richiederanno due nuove chiusure dell’autostrada A4 nel corso delle prossime notti. La prima, necessaria per effettuare una serie di lavori sulla rampa, sarà attivata dalle ore 20 di martedì 10 dicembre alle ore 5 di mercoledì 11 e riguarderà lo svincolo di San Giorgio di Nogaro. Sarà chiusa l’uscita per chi proviene da Venezia e quindi, chi è diretto a San Giorgio di Nogaro dovrà uscire al casello di Latisana e seguire la segnaletica gialla che indica la viabilità alternativa. La seconda è stata programmata dalle ore 21 di mercoledì 11 alle ore 4 di giovedì 12 nel tratto autostradale Latisana – nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni. In questo tratto tecnici e operai completeranno le rifiniture del ponte sul fiume Tagliamento e riasfalteranno la carreggiata in tutto il tratto autostradale dove insistevano i flessi (deviazioni).