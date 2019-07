Adhr Group cerca urgentemente 15 persone per la zona di Treviso

L’Agenzia per il lavoro ADHR Group organizza un Job Day per chi è attualmente in cerca di occupazione. L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la filiale di Treviso dell’agenzia in Viale Cairoli 129 A-B (tel. 0422 053420 email treviso@adhr.it). Il dettaglio dei profili ricercati dalle aziende:

SALDATORE ESPERTO PER AREA PROTOTIPI (richiesta URGENTE!)

Richiesti almeno 5 anni di esperienza, lettura del disegno meccanico, utilizzo dei principali strumenti di misura, disponibilità di orario su turnazioni anche notturne

Orario: Full-Time

Luogo di lavoro: Treviso

3 CARPENTIERI E 2 SALDATORI CON ESPERIENZA (richiesta URGENTE!)

Richiesta pregressa esperienza in mansioni di saldatura, disponibilità di orario su turnazioni, assemblaggio componenti per strutture metalliche, controllo qualità dei componenti e del pezzo finito

Si offre contratto in somministrazione iniziale con scopo assunzione diretta in azienda.

Orario: Full-Time

Luogo di lavoro: Treviso

OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL FERRO (richiesta URGENTE!)

Richiesta buona manualità ed esperienza come operaio nel reparto produttivo, disponibilità di orario full time 07.00 / 12.00 - 13.30 / 16.30, disponibilità al lavoro per tutto il periodo estivo, residenza stabile in zone limitrofe (Treviso)

Orario: Full-Time

Luogo di lavoro: Treviso Nord

3 ASSEMBLATORI AREA FINITURA

Richiesta esperienza pregressa nel settore meccanico

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione futura

Orario: Full-Time

Luogo di lavoro: Treviso