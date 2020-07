Le mamme lavorano, i bimbi si divertono: al via il centro estivo per tutta la famiglia

Due mamme trevigiane hanno dato vita a un centro estivo diverso dal solito. L'idea è molto semplice: far divertire i propri bambini in totale sicurezza senza rinunciare al lavoro. Da una parte saranno organizzate le attività per i più piccoli mentre, in un'altra stanza, i genitori potranno continuare a lavorare in smart working rimanendo sempre a poca distanza dai figli.

L'associazione CoCo nasce da un'idea progettuale della presidente Elisa di Giovanni e della vicepresidente Barbara Longo, mamme lavoratrici, entrambe residenti a Treviso. Spiega Elisa di Giovanni: «Veniamo da due esperienze professionali completamente diverse, io lavoro nel settore bancario e Giovanna in quello calzaturiero. Ci siamo conosciute al corso "Mamma Bis" del Melograno Treviso e lì abbiamo capito di avere la stessa propensione e gli stessi interessi su tematiche relative a genitorialità e cura dei bambini. Abbiamo analizzato insieme lo scenario e abbiamo deciso di avviare un progetto associativo in grado di diventare portavoce degli interessi delle mamme lavoratrici». Armonizzare lavoro e famiglia è lo scopo alla base dell'associazione trevigiana. «Puntiamo a creare un percorso associativo che faccia cultura in relazione allo smart working e che agevoli le donne lavoratrici, ma soprattutto che rispetti il benessere del bambino e della mamma» commenta la presidente.

Il primo progetto dell'associazione CoCo è una Summer Session in partenza lunedì 6 luglio presso le stanze offerte dalla Scuola di Titù, in Strada comunale delle corti a Treviso. Le attività saranno divise in una stanza dedicata al co-working per le mamme e un ambiente di co-baby per i bambini seguiti da educatrici esperte che coinvolgeranno i bambini in attività ludico-ricreative. L'orario va dalle 8 alle 16 del pomeriggio con la possibilità di usufruirne part time o full time. Sabato 4 luglio ci sarà una colazione informativa per bambini e genitori finalizzata a conoscere le modalità dell'iniziativa. «Il progetto estivo è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei partner: La scuola di Titù per gli spazi messi a disposizione, Barbazza per le piante che arredano gli spazi e I Colibrì di Fortuna Briguglio per i gadget riservati ai primi iscritti» conclude la vicepresidente Barbara Longo. Da settembre partiranno altre numerose iniziative sia continuative (co-working e co-baby) in nuovi luoghi nella città di Treviso, sia eventi e corsi dedicati al favorire la relazione e la gestione lavoro-famiglia per le donne lavoratrici e le aziende in grado di cogliere questa opportunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.