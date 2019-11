Genitori e figli, seminario con il francese Bernard Aucouturier

Nato a Tours in Francia l'8 aprile 1934, Bernard Aucouturier, pedagogista, educatore e psicomotricista francese, è oggi considerato un punto di riferimento mondiale per la pratica psicomotoria dedicata all'infanzia. Le intuizioni di Aucouturier, che ha fondato la pratica 50 anni fa, sono oggi confermate dalle più recenti ricerche sulle neuroscienze, in particolare per quanto riguarda il ruolo dell’ambiente nello sviluppo del bambino e la possibilità di apprendere attraverso la via del corpo (Congresso di Bilbao, maggio 2019).

La psicomotricità è un'attività consigliata da pediatri, medici, pedagogisti a tutti i bambini da 0 a 7 anni perchè permette loro di fare esperienze senso-motorie sempre più complesse e gratificanti per l'acquisizione della sicurezza in se stessi, di evolvere nel proprio pensiero simbolico, di potenziare le proprie capacità di ascolto e attenzione, di tollerare la frustrazione, di imparare a rispettare le regole e acquisire migliori capacità di relazionarsi con i pari. La psicomotricità è dunque considerata una delle migliori esperienze per accompagnare un bambino nella sua crescita. I AM, azienda di servizi di Vittorio Veneto, in collaborazione con l'Arfap di Bassano del Grappa (Centro di Formazione che ha come scopo la conoscenza, l’approfondimento e la divulgazione della Pratica Psicomotoria Aucouturier) e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I hanno organizzato un seminario di 12 ore per insegnanti, psicomotricisti, psicologi e tutti gli operatori dell'area infanzia, sabato 16 e domenica 17 novembre presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I. «Un onore per noi essere riusciti a portare a Vittorio Veneto il professor Aucouturier" spiega la Responsabile Area Infanzia di I AM dott.ssa Martina Agnoli. "Siamo felici di avere molte adesioni per questo seminario che vede arrivare a Vittorio Veneto anche professionisti delle Regioni limitrofe; questo significa che c'è voglia di conoscere questa importante pratica, di cui molto si parla, ma che purtroppo nel nostro territorio non si conosce ancora abbastanza». Ma il professor Aucouturier non verrà solo per i professionisti. Sabato 16 novembre alle ore 19, sempre presso la Scuola Lorenzo Da Ponte, terrà un incontro per i genitori dal titolo "La collera nei bambini. Quali sono i significati degli scoppi di rabbia e cosa possiamo fare?".