Parco archeologico didattico del Livelet: riprendono i centri estivi

Con l’arrivo dell’estate, al Parco archeologico didattico del Livelet di Revine Lago, che ha riaperto domenica 31 maggio a seguito della lunga pausa dovuta al Covid-19, non poteva mancare il centro estivo “Vivi da Preistorico”.

I centri estivi si terranno, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative, in vari turni dal 15 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16, previa iscrizione da fare entro il 12 giugno per i turni dal 15 giugno al 3 luglio ed entro il 20 giugno per i turni dal 6 luglio in poi. E’ possibile prenotare i pacchetti per l’intera o la mezza giornata, comprensivi di visite guidate, materiale per i laboratori, coordinamento da parte degli operatori specializzati e assicurazione. Un’esperienza memorabile, ma in totale sicurezza, dedicata a ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie, che potranno divertirsi con gare di abilità, costruzione di manufatti antichi e tanti giochi all'aria aperta. Sono previsti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le famiglie e i ragazzi e per gli educatori, adeguatamente formati con corso dell’Ulss 2, un triage d’accoglienza e la divisione in piccoli gruppi come secondo normative. Dal 29 giugno al 10 luglio, inoltre, il Parco del Livelet organizza in collaborazione con il Comune di Cison di Valmarino il centro estivo: “I Flintstones in trasferta – Arti e passatempi di un tempo” alle scuole elementari di Cison. Ogni giorno attività pratiche e laboratori dedicati all'arte, all'archeologia, alla natura, alla preistoria e alla storia, intervallati da momenti di svago e gioco libero nei giardini e nel parco giochi del Livelet. Ogni settimana sarà caratterizzata da uno specifico tema. Dal 15 al 19 giugno si parte con “Esplora-Camp”, mappe, orientamento e sport dedicati a veri esploratori. Dal 22 al 26 giugno “Paleo-Camp”, una settimana per chi vuole sentirsi primitivo e tornare all'età della pietra. Dal 29 giugno al 3 luglio “Natura-Camp”, per chi desidera cimentarsi in curiosi esperimenti tra scienze e natura. La settimana dal 6 al 10 luglio sarà invece dedicata agli animali grandi e piccoli con “Animal-Camp”. Dal 13 al 17 luglio “Archeo-Camp” trasformerà i più giovani in detective del passato. Dal 20 al 24 luglio l’atmosfera si riempirà di musica e danze con “Ritmo-Camp”. Infine, dal 27 al 31 luglio i centri estivi chiudono in bellezza con attività e giochi in lingua inglese con “English-Camp”. All'arrivo al Parco, verrà eseguito un triage d’accoglienza rispettoso delle linee guida contenute nell'ordinanza vigente (ordinanza 55 del 29 maggio 2020) e i partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi in rapporto 1:7 per i ragazzi dai 6 agli 11 anni e in rapporto 1:10 per quelli dai 10 ai 14 anni. Il programma potrà subire variazioni in base al meteo, al numero di partecipanti e alle esigenze del gruppo. A Cison di Valmarino invece andrà in scena "I Flintsones in trasferta – Arti e passatempi di un tempo", il centro estivo organizzato assieme al Comune, con gli operatori del Parco del Livelet pronti a intrattenere con giochi e laboratori all'aria aperta.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria: Ufficio Iat Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, telefono: 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 3292605713. Il programma di tutti gli eventi è disponibile e costantemente aggiornato sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”.