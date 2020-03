Coronavirus, nuove limitazioni per il parco del Sant'Artemio

In seguito al nuovo DPCM del 22 marzo 2020, la Provincia di Treviso ha deciso di estendere ulteriormente le limitazioni all'accesso del Parco del Sant'Artemio, chiudendolo al pubblico.

Nello specifico, il Parco del complesso del Sant'Artemio e il Parco della Storga resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di sabato e domenica. Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, l'accesso al Parco del Sant'Artemio è consentito esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Treviso e degli altri enti che hanno sede nel complesso, oltre ai soggetti che debbano recarsi negli stessi uffici per comprovate necessità, dalle 7 alle 19. Non è consentito l'accesso per altri motivi così come non è consentito svolgere alcuna attività ludica o ricreativa nei due parchi. L'attività del bar rimane sospesa.