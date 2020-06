Coronavirus, colonnine con gel igienizzante nei luoghi strategici della città

Il monumento dedicato al Giorgione stacca su mura e cielo azzurro con in bella mostra lo stemma della città. È l’immagine scelta per personalizzare e valorizzare le torrette dispenser gel igienizzanti per mani consegnate al Comune di Castelfranco Veneto dall'azienda Carosello Pubblicità.

La ditta di Vedelago ha infatti studiato la grafica di 20 colonnine porta gel, acquistate con una particolare agevolazione, che saranno ora posizionate all’ingresso e negli spazi della biblioteca, del museo casa Giorgione, al teatro Accademico, al Comando della Polizia locale, alla sede dei Lavori pubblici ed in municipio. Lunedì mattina, 8 giugno, la consegna da parte del titolare, il geometra Matteo Trabuio al sindaco, Stefano Marcon, che ha espresso il suo gradimento per un supporto utile in questa fase di ripartenza e che al contempo contribuisce ad arricchire l’immagine di chi arriva a Castelfranco Veneto.