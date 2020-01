A Treviso un concorso di scrittura per raccogliere fondi a favore della riforestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Uno scrittore è, prima di tutto, un lettore, quindi un consumatore di carta. Come ricorderete nell’ottobre del 2018, una tempesta ha abbattuto circa 14 milioni di alberi, su una superficie di 41000 ettari di bosco, in alcune zone del Triveneto, oltre che della Lombardia.

Il processo di riforestazione sarà lungo (ci vorrà circa un secolo), ma l’impegno può e deve riguardare tutti. Il gruppo Il gruppo di Birraccontami, in collaborazione con Lib(r)eriamoci e con il sostegno di Camilla Ferro della birreria Crua (Carbonera), organizza un concorso di narrativa aperto a tutti con l’intento di raccogliere fondi per la riforestazione. Si partecipa inviando via mail un racconto e nella serata del 18 febbraio verrà destinata una percentuale di ogni consumazione a Wownature che si sta occupando del ripristino del patrimonio boschivo. Il vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del racconto online, avrà in adozione gli alberi donati. I racconti ricevuti verranno selezionati e i dieci migliori verranno letti dagli autori (o da un delegato) il 18 febbraio alla birreria Crua. Dato il periodo, il racconto dovrà avere come tema la maschera, vera o figurata.

Data di scadenza per inviare i racconti: 8 febbraio 2020 Indirizzo

Mail a cui inviare i racconti: birraccontami@gmail.com massimo 5000 caratteri