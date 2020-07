Conservatorio Steffani, incontro tra il nuovo presidente e il sindaco

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha ricevuto mercoledì mattina, 15 luglio, in municipio a Castelfranco il nuovo presidente del conservatorio Agostino Steffani, l’avvocato Nicola Claudio già presidente del consiglio di amministrazione di Rai Cinema, accompagnato dal direttore, Stefano Canazza. L’incontro si è tenuto nel giorno del concerto “10 years of Mac-Saxophone Quartet”, appuntamento inserito nel programma della seconda edizione della rassegna “Summetime-Musica per un nuovo inizio insieme” di scena a Villa Barbarella, nel quarto appuntamento al "Grande cuore dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco nella lotta contro il Covid-19". Un incontro cordiale che ha riaffermato l’intesa tra le due Istituzioni cittadine, impegnate ad intensificare le sinergie giungendo, tra le altre, al traguardo di dare al conservatorio, vanto non solo della città ma dell’intera Provincia, la nuova sede.

