Racconti inediti e video d'autore: il Premio Comisso non si ferma

Resto a casa, con il Comisso. Pur nell’emergenza in corso il Premio letterario conferma l’edizione 2020 pur con gli adattamenti necessari e potenzia ulteriormente l’offerta culturale sul proprio sito.

«Come scriveva Giovanni Comisso dalla sua casa di campagna abbiamo in questi giorni ‘in un metro quadrato tutto il mondo’ – afferma Ennio Bianco, Presidente dell’Associazione Amici di Comisso - e il forzato rallentamento può almeno darci nuovo tempo e nuove occasioni di conoscenza, cultura e perché no divertimento. L’investimento sul digitale che l’Associazione Amici di Comisso ha promosso negli ultimi anni si dimostra strategico in giorni difficili come questo». Il sito www.premiocomisso.it presenta da tempo una ricca offerta con le sezioni Rileggere Comisso, con racconti e articoli inediti del grande scrittore, e Piazza Comisso, con gli interventi di importanti esponenti del mondo della cultura amici del Premio (come il ricordo di Alberto Arbasino di Pierluigi Panza). E arriva un nuovo spazio, la sezione Multimedia con i video delle letture scelte che, dalle loro case, hanno mandato i componenti della Giuria Tecnica del Premio ed altri amici scrittori. Da Vitaliano Trevisan che legge Beckett, ad Alessandro Cinquegrani per Umberto Saba e Giorgio Caproni, Benedetta Centovalli e le poesie di Emily Dickinson, Giancarlo Marinelli con Yukio Mishima, Filippo Tuena e l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Si continua intanto a preparare il Premio Comisso 2020

«Continuiamo a ricevere le opere dalle case editrici sia per la narrativa italiana che per la biografia – spiega Ennio Bianco - Abbiamo allungato di un mese il termine per l’invio d’accordo con la Giuria Tecnica. Poi, augurandoci di aver superato la fase più acuta della crisi sanitaria, andremo agli appuntamenti con la selezione e la finale come pure con il Premio under 35 Comisso – Rotary Club e il #comisso15righe di microrecensioni. Sarà giocoforza un’edizione sobria ma contiamo che rimanga alta la qualità della proposta culturale che da sempre caratterizza il Premio Comisso». A giugno quindi la selezione delle terne finaliste, collegando i giurati tecnici in teleconferenza, che verrà trasmessa in tempo reale su facebook. «La finale del Premio Comisso e la premiazione dei due supervincitori e degli altri premiati si terrà il 3 ottobre a Treviso e ci auguriamo che possa essere una grande festa, ricchi magari delle parole di Giovanni Comisso che il dovere di restare in casa ci ha consentito di conoscere ed amare. Teniamoci in contatto, anche sui profili social del Premio Comisso» conclude il Presidente Bianco.